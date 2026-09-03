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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس | استمرار الأجواء الحارة غدًا .. والشواطئ أمواجها مرتفعة

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر
نورهان خفاجي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة من غد الجمعة 4 سبتمبر وحتى الأربعاء 9 سبتمبر، مع نشاط للرياح وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق، فيما تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال الفترة المقبلة طقسًا معتدلًا مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول نهارًا إلى حار ورطب على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على معظم المناطق.

وأضافت أن شبورة مائية تتكون يوميًا خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وامتدادًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، موضحة أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بتعليمات السلامة المرورية.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 34 درجة مئوية يومي السبت والأحد، وترتفع إلى 36 درجة اعتبارًا من الاثنين وحتى الأربعاء، بينما تسجل السواحل الشمالية درجات حرارة أكثر اعتدالًا تتراوح بين 30 و31 درجة طوال الفترة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى على شمال الصعيد تتراوح بين 36 و38 درجة، في حين يظل جنوب الصعيد الأعلى حرارة، حيث تتراوح العظمى بين 40 و41 درجة، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة زيادة نسب الرطوبة، لتصل إلى 42 درجة في بعض الأيام.

وبالنسبة لطقس غد الجمعة 4 سبتمبر، قالت إن هناك فرصًا لظهور بعض السحب المنخفضة والمتفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب مدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق، إلى جانب فرص ضعيفة جدًا، تصل إلى نحو 10%، لسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

ولفتت إلى نشاط الرياح على فترات متقطعة، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، ما يساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء بالمناطق المكشوفة، مع إمكانية إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظات البحر الأحمر.

وأضافت أن نشاط الرياح يمتد إلى بعض شواطئ البحر المتوسط، خاصة مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر إلى نحو 1.5 و2 متر.

ودعت الدكتورة إيمان شاكر المواطنين، ولا سيما رواد الشواطئ والسواحل الشمالية، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومتابعة النشرات والتحديثات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بصورة دورية.

وعلى صعيد آخر، نوهت الدكتورة إيمان شاكر بتحذيرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والأمم المتحدة بشأن اشتداد ظاهرة «النينيو» (El Niño) وتأثيراتها المحتملة على الأنماط المناخية حول العالم.

وقالت إن هناك توقعات بزيادة شدة ظاهرة «النينيو» إلى مستويات «شديدة القوة»، بما قد يؤدي إلى اضطرابات جوية ومناخية غير معتادة في عدد من مناطق العالم، لافتة إلى احتمالية استمرار تأثيراتها لفترة طويلة وانعكاساتها المباشرة على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة عالميًا.

وأفادت بأن التأثيرات المناخية والاقتصادية للظاهرة ترتبط بالارتفاع الكبير في درجات حرارة مياه المحيطات في منطقة وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، الأمر الذي قد يؤدي، بحسب المناطق الجغرافية، إلى موجات جفاف حادة، وأمطار غزيرة، وعواصف استثنائية.

وأضافت أن تداعيات الظاهرة لا تقتصر على الأحوال الجوية، وإنما تمتد إلى قطاعات اقتصادية وإنتاجية مختلفة، وفي مقدمتها الزراعة والإنتاج الغذائي، فضلًا عن التأثير في أسعار الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.

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