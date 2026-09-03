رغم تجديد عقده .. الأهلي يبحث عن حارس جديد بسبب مصطفى شوبير

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك إدارة القلعة الحمراء لدراسة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، تحسبًا لاحتمالية رحيل مصطفى شوبير لخوض تجربة الاحتراف الخارجي بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي يبحث عن بديل شوبير

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن إدارة الأهلي تضع ملف حراسة المرمى ضمن حساباتها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل احتمالية تلقي مصطفى شوبير عروضًا من أندية خارجية حال تألقه مع منتخب مصر خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأوضح المصدر أن الأهلي يرغب في تأمين مركز حراسة المرمى تحسبًا لتمسك شوبير بخوض تجربة الاحتراف الخارجي، رغم قيام النادي مؤخرًا بتجديد عقد الحارس حتى عام 2029، في ظل الرغبة في الحفاظ على أحد أبرز عناصر الفريق خلال السنوات المقبلة.

الأهلي لا يفكر في رحيل شوبير

وأضاف المصدر أن تحرك الأهلي لا يعني اتخاذ قرار برحيل مصطفى شوبير، وإنما يأتي ضمن خطة إدارة النادي لتوفير البدائل المناسبة في جميع المراكز، خاصة أن تألق الحارس مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية قد يفتح أمامه الباب أمام عروض احترافية قوية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني والإدارة سيواصلان متابعة عدد من حراس المرمى خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على أفضل الخيارات حال الحاجة إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في يناير.

أمير هشام يكشف كواليس تمديد عقد مصطفى شوبير مع الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نجاح الأهلي في تمديد عقد مصطفى شوبير حارس الفريق مكسب لجميع الأطراف سواء اللاعب أو النادي أو منتخب مصر، موضحًا أن الحارس يطمح في خوض تجربة الاحتراف في المستقبل وهو أمر جيد.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: ما يؤخذ على الحارس عدم الوضوح وطول فترة المفاوضات، لأنه أحد أبناء النادي، ولم يكن أحد يتوقع أن تطول العملية، ربما كان هناك أمور وراء ذلك سببها الحارس أو والده الكابتن أحمد شوبير الذي تفاعل بشكل أكبر من اللازم مع تعليقات الجمهور.