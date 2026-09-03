محمد صادق إسماعيل: مصر تدعم دول الخليج وتحافظ على سيادتها في مواجهة التهديدات

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان مهم للغاية من حيث التوقيت والدلالة، وكذلك في ضوء طبيعة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تمثل شراكة استراتيجية بنموذج متكامل في كافة المجالات.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ أهمية توقيت الاتصال تأتي في ظل الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وكذلك تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية على المنطقة، سواء ما يتعلق منها بتداعيات على منطقة الخليج العربي، أو التداعيات التي خلقت أزمة طاقة عالمية، فضلًا عن أزمات اقتصادية كبرى في العالم كله.

وتابع، أن جانبًا آخر من أهمية الاتصال يرتبط بأمن الخليج العربي، باعتباره الهدف الأول للضربات الإيرانية التي توجه حاليًا، موضحًا، أن مصر شددت مرارًا على أهمية الحفاظ على أمن الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدًا دعمها بقوة لجميع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينهم المملكة العربية السعودية، في سبيل احترام سيادة هذه الدول على أراضيها وعدم المساس بها، سواء من خلال إطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيرة وغيرها.