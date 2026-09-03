النفط يقفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع.. ومخاوف جديدة تهدد الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع تزايد مخاوف تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بسبب الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران فضلا عن أحدث التهديدات الإسرائيلية لطهران، لكن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أشارت إلى انفتاحه على عقد مفاوضات سلام مع أوكرانيا حدت من الارتفاعات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا ، ‌بما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 95.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا، بما يعادل 0.69 بالمئة، إلى 91.64 دولار، وفقاً لرويترز.

ويتجه العقدان نحو تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، وسجلا أعلى مستوياتهما في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

وقال وزير الصحة الإيراني إن 18 شخصا قُتلوا وأصيب 108 آخرون في غارات شنتها الولايات المتحدة ليل الثلاثاء على أنحاء متفرقة في إيران. وأفاد الهلال الأحمر الإيراني بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 67 آخرين في حفل زفاف بالقرب من ساحل مضيق هرمز.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء ⁠شبه الرسمية أن ثلاثة طيارين من الجيش الإيراني قتلوا في الغارات الأمريكية.

وأحدث الهجمات هي أكبر تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ يوليو، بينما تدخل الحرب الآن شهرها السابع.

وجدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراته بأن إسرائيل "ستشل" البنية التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما في ذلك منشآت الطاقة، إذا شنت طهران هجمات على إسرائيل.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى ساكسو بنك، إن تعليقات كاتس كان لها دور في أحدث ارتفاعات شهدتها أسعار النفط.

وذكر فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب، أن من الممكن أن تخفف تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تشير إلى انفتاحه على عقد مفاوضات لإحلال السلام مع أوكرانيا من المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الوقود الروسية إذا تراجعت الهجمات على المصافي وعاد الإنتاج إلى وضعه الطبيعي، وهو عامل ضغط على الأسعار اليوم الخميس.

وقال بوتين اليوم إن هناك ‌فرصة ⁠للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف في تصريحات خلال منتدى اقتصادي في أقصى شرق روسيا أن عددا من الدول، من بينها الولايات المتحدة والصين، مستعدة لدعم تسوية سلمية.

وأظهرت بيانات شحن أولية صدرت اليوم أن ست سفن شحن للسلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء، بانخفاض عن 11 سفينة في اليوم السابق، وهو رقم أقل من المتوسط المسجل على مدى عشرة أيام والبالغ 13 سفينة تقريبا.

وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل الطاقة لدى (يو.بي.إس) "لا ⁠تزال سوق النفط تعاني شحا، إذ تتراجع المخزونات النفطية عالميا، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وقد تحظى الأسعار أيضا بدعم من التوتر المستمر في الشرق الأوسط".

وأدرجت إيران مزيدا من السفن إلى قائمة السفن التي تعتبرها غير ممتثلة لتوجيهاتها، مما يجعل هذه السفن عرضة للغرامات أو المصادرة أو الاحتجاز ⁠إذا حاولت الإبحار عبر المضيق.

والسفن العراقية من بين السفن التي سمحت لها إيران بالمرور عبر المضيق.

وقال مسؤولان عراقيان في قطاع الطاقة أمس الأربعاء إن العراق زاد صادراته النفطية إلى نحو 2.34 مليون برميل يوميا في أغسطس آب من نحو 1.35 مليون في يوليو ⁠تموز، مع توقع زيادة صادرات سبتمبر أيلول أيضا، إذ شجعت الخصومات الكبيرة وموافقات إيران لناقلات النفط العراقية على المرور عبر مضيق هرمز المشترين.

وأدى ارتفاع أسعار النفط وتداعياته على التضخم إلى زيادة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر.