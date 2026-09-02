النفط يرتفع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران ومخاوف من اضطراب الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم (الأربعاء)، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، مع تصاعد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات خلال الليل، ما بدد الآمال في تهدئة سريعة للتوترات في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار، أو 1.1%، إلى 95.68 دولار للبرميل ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتًا، أو 0.7%، إلى 90.83 دولار للبرميل.

وقفز كلا العقدين بأكثر من 4 دولارات امس الثلاثاء، مسجلين أكبر مكاسب لخام برنت منذ 24 يوليو، ولخام غرب تكساس الوسيط منذ 23 يوليو.

وقالت الولايات المتحدة إنها شنت سلسلة من الغارات الجوية على أهداف في إيران خلال الليل، ما دفع طهران إلى الرد، في أخطر تصعيد للصراع بين البلدين خلال أسابيع.

وقالت قوات الحرس الثوري الإيراني إن الهجمات الأمريكية ستؤدي إلى مزيد من تقييد حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي كانت تمر عبره نحو خُمس كميات النفط المستهلكة عالميًا قبل اندلاع الصراع، بينما أغلقت إيران المضيق فعليًا أمام حركة الشحن التجاري.

وقال محللو بنك "آي إن جي" في مذكرة للعملاء: «أعادت التطورات خلال الأيام الأخيرة مخاطر الإمدادات النفطية في المنطقة إلى الواجهة… ورغم استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز وسط الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، فإن تصاعد التوترات يعرّض عمليات العبور للخطر بوضوح».

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، مدعيًا مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بتنفيذ هجوم واسع بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في البحرين ردًا على الضربات الأمريكية.

وقالت القوات المسلحة الأردنية إن دفاعاتها الجوية اعترضت 10 من أصل 13 صاروخًا باليستيًا دخلت مجالها الجوي، بينما ذكر مسؤولان أمريكيان أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى أو مصابين أمريكيين جراء الهجمات. وفي سياق منفصل، قالت الكويت إن قواتها المسلحة تتعامل مع نشاط معادٍ لطائرات مسيرة.

وجاء أحدث تبادل للهجمات بعد تصعيد شهدته المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو الأول من نوعه منذ يوليو، كما جاء عقب تعرض ناقلتي نفط لهجمات أثناء مغادرتهما مضيق هرمز يوم الاثنين، ما تسبب في مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط ودفع المتعاملين إلى البحث عن شحنات بديلة من الخام.

وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة رؤى الأسواق في فيليب نوفا: «لم تعد سوق النفط تسعّر فقط مخاطر الحرب، بل تسعّر بشكل متزايد تكلفة استمرار حرب لم يتم حسمها».

وأضافت: «وإلى أن تظهر أدلة واضحة على أن المفاوضات يمكن أن تؤدي إلى تسوية دائمة وأن تدفقات النفط الطبيعية عبر المضيق بدأت في العودة، فمن المرجح أن تظل علاوة المخاطر في أسعار الخام مرتفعة».

وفي الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، تراجعت مخزونات الخام بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 265 ألف برميل، وفقًا لما ذكرته مصادر في السوق نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي.