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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

4 مباريات في 12 يوما.. سبتمبر يرسم ملامح موسم الزمالك بين الدوري وامتحان إفريقيا

الزمالك
الزمالك
محمود أحمد

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شهر سبتمبر الجاري وسط جدول مزدحم بالمباريات في بداية تحمل أهمية خاصة للفريق الأبيض الذي يخوض 4 مواجهات خلال فترة زمنية قصيرة تجمع بين المنافسات المحلية والقارية بحثا عن مواصلة الانطلاقة القوية في الموسم الجديد.

ويخوض الزمالك خلال سبتمبر مباراتين في الدوري المصري الممتاز إلى جانب مواجهتي الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا في برنامج يفرض على الجهاز الفني التعامل بحذر مع عمليات التدوير والاستشفاء خاصة مع تقارب مواعيد المباريات والسفر خارج القاهرة لخوض المواجهة القارية الأولى.

ويبدأ الفريق الأبيض الشهر من بوابة دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقي مع إيه إس بورت الجيبوتي قبل أن يعود إلى منافسات الدوري بمواجهتي أبو قير للأسمدة وغزل المحلة ثم يختتم مبارياته القارية في الشهر بمواجهة الإياب أمام بطل جيبوتي.

البداية من جيبوتي.. الزمالك يفتتح مشواره القاري

يفتتح الزمالك مبارياته في سبتمبر بمواجهة إيه إس بورت الجيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 4 سبتمبر في أول ظهور للفريق الأبيض بالبطولة القارية خلال الموسم الجديد حيث يستهدف الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على خوض لقاء الإياب بأفضلية واضحة.

وتحظى المواجهة بأهمية خاصة بالنسبة للفريق في ظل رغبة الجهاز الفني في تجنب أي مفاجآت مع بداية مشواره الأفريقي وحسم التأهل مبكرا قبل الدخول في الأدوار الأكثر صعوبة من البطولة.

ويمثل دوري أبطال أفريقيا هدفا مهما للزمالك في الموسم الجديد وهو ما يجعل البداية أمام إيه إس بورت بمثابة الاختبار الأول لقدرة الفريق على التعامل مع الضغوط القارية خاصة أن مباريات الأدوار التمهيدية عادة ما تحمل حسابات مختلفة عن مواجهات الدوري.

أبو قير للأسمدة.. عودة سريعة إلى الدوري

وبعد أيام قليلة من مواجهة إيه إس بورت يعود الزمالك إلى منافسات الدوري المصري الممتاز عندما يلتقي مع أبو قير للأسمدة يوم 8 سبتمبر 2026.

ويسعى الزمالك إلى الحفاظ على بدايته القوية في الدوري وعدم السماح بانشغاله بالمنافسة القارية بالتأثير على نتائجه المحلية خاصة أن الفريق يدخل الموسم بطموحات كبيرة في المنافسة على اللقب.

ومن المنتظر أن تكون مواجهة أبو قير للأسمدة اختبارا مهما لمدى قدرة الفريق على الفصل بين البطولات والتعامل مع ضغط المباريات دون فقدان النقاط في المسابقة المحلية.

الإياب أمام بطل جيبوتي.. حسم بطاقة التأهل

ولا يتوقف الزخم القاري للزمالك عند مباراة الذهاب إذ يخوض الفريق مواجهة الإياب أمام إيه إس بورت يوم 12 سبتمبر 2026.

وتبدو المباراة فرصة أمام الزمالك لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أفريقيا .

غزل المحلة.. اختبار جديد في الدوري

وبعد 4 أيام فقط من مواجهة الإياب القارية يعود الزمالك مرة أخرى إلى الدوري المصري عندما يحل ضيفا على غزل المحلة يوم 16 سبتمبر 2026.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية في ظل ضغط الجدول إذ يخوض الفريق 4 مباريات خلال 12 يوما فقط وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحد حقيقي يتعلق بإدارة القائمة والحفاظ على جاهزية اللاعبين.

وستكون مواجهة غزل المحلة اختبارا جديدا لقدرة الزمالك على التعامل مع توالي المباريات خاصة أن الفريق سيكون قد خاض مباراتين أفريقيتين ومباراة محلية خلال أقل من أسبوعين.

الزمالك يبدأ الدوري بقوة

وكان الزمالك قد قدم بداية قوية في الدوري المصري الممتاز بعدما حصد 7 نقاط في مستهل مشواره بالمسابقة ليؤكد مبكرا رغبته في المنافسة على اللقب.

وجاءت انطلاقة الفريق الأبيض من خلال تحقيق الفوز على البنك الأهلي ومنتخب السويس بتروجيت إلى جانب التعادل مع الاتحاد السكندري ليجمع الزمالك 7 نقاط من مبارياته الأولى.

وتمنح هذه البداية الفريق دفعة معنوية قبل الدخول في سلسلة المباريات المتتالية خلال سبتمبر خاصة أن استمرار حصد النقاط سيمنح الزمالك موقفا أفضل في سباق المنافسة على قمة جدول الدوري.

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