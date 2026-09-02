إيهاب المصري: أتوقع أن يكون حسام أشرف نجم الزمالك هذا الموسم

توقع إيهاب المصري، لاعب المقاولون العرب والمصري السابق، أن يكون حسام أشرف هو نجم نادي الزمالك في الموسم الجديد.

وقال إيهاب المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «رب ضارة نافعة حدثت مع الزمالك.. الزمالك اعتاد في الظروف الصعبة أن يخرج له لاعبًا يقود الفريق في الموسم».

وأردف قائلًا: «أتوقع أن يكون حسام أشرف هو نجم الزمالك في هذا الموسم لو حافظ على استمراريته في المستوى».

تألق لافت لـ حسام أشرف

وتابع المصري: «الهدفان اللذان أحرزهما حسام أشرف كانا في منتهى الصعوبة، خاصةً الهدف الذي أحرزه في مباراة السويس بتروجت لأنه بالفعل أحيا كرة بالونية صعبة».

وحول رأيه في الطريقة الأمثل لتعامل الزمالك مع البرازيلي خوان بيزيرا، رأى المصري أنه من الأفضل للزمالك حاليًا هو بيع بيزيرا.