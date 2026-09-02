مع اقتراب الدراسة.. نصائح مهمة لوجبات الطلاب وتحذير من الأطعمة الدسمة

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي، يبدأ أولياء الأمور في الاستعداد لتوفير احتياجات أبنائهم للمدرسة، ولا تقتصر الاستعدادات على الأدوات والملابس فقط، وإنما تمتد إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية والتغذية الصحية، باعتبارهما عاملين مهمين للحفاظ على صحة الطلاب وقدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي.

وأكد الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أهمية توجيه عدد من النصائح للطلاب مع بدء الدراسة، وفي مقدمتها الاهتمام بالنظافة الشخصية، خاصة غسل اليدين بصورة مستمرة للحد من انتقال العدوى.

وأضاف استشاري الطب الوقائي والصحة العامة أن الطالب يجب أن يحرص على تنظيف مكان جلوسه داخل الفصل باستخدام المناديل المبللة، إلى جانب اهتمام الأسرة بالتغذية السليمة وتشجيع الطفل على شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم.

وجبة متوازنة للطالب

وأوضح شريف حتة، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية نهاد سمير، أن الوجبة التي يتناولها الطالب في المدرسة يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.

وأشار إلى أهمية أن تتضمن الوجبة البيض والفاكهة والخضروات، مع الحرص على شرب المياه بصورة مستمرة، محذرًا من الاعتماد على بعض الأطعمة الثقيلة في وجبة المدرسة.

تحذير من المقليات والأطعمة الدسمة

وحذر استشاري الطب الوقائي والصحة العامة من وضع الأطعمة المقلية في وجبات الطلاب، داعيًا إلى أن تكون الوجبات خفيفة ومغذية بما يساعد الطفل على التركيز والنشاط خلال اليوم الدراسي.

وأكد أن الوجبات الدسمة قد تتسبب في شعور الطالب بالخمول، وهو ما قد يؤثر على قدرته على التركيز والاستفادة من اليوم الدراسي، مشددًا على أهمية اختيار أطعمة صحية ومتوازنة تتناسب مع احتياجات الطفل.