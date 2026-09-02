72 مباراة و39 كلين شيت و17 بطولة.. أرقام مصطفى شوبير مع الأهلي قبل التجديد حتى 2029

حسم النادي الأهلي ملفًا جديدًا من ملفات تجديد عقود لاعبيه بعدما أعلن رسميًا تمديد تعاقد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2029 في خطوة تعكس تمسك إدارة القلعة الحمراء بالحارس الشاب باعتباره أحد أهم عناصر المستقبل داخل الفريق.

وجاء تجديد عقد مصطفى شوبير بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن جميع التفاصيل المالية والإدارية ليغلق الأهلي الباب أمام احتمالية دخول الحارس الفترة الحرة من عقده خاصة أن تعاقده السابق كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري يونيو 2027.

ويأتي قرار الأهلي بتمديد عقد شوبير في إطار سياسة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق بعدما نجحت الإدارة خلال الفترة الماضية في حسم ملفات أخرى كان أبرزها تجديد عقود إمام عاشور ومروان عطية في ظل رغبة واضحة في تأمين استمرار العناصر الأساسية لسنوات مقبلة.

الأهلي يعلن تجديد عقد مصطفى شوبير

وكشف النادي الأهلي في بيان رسمي عن تجديد عقد مصطفى شوبير حتى عام 2029 ليواصل الحارس مشواره مع الفريق الأول خلال السنوات المقبلة بعدما فرض نفسه تدريجيًا على حسابات الجهاز الفني وأصبح أحد أبرز الحراس الموجودين على الساحة المصرية.

وجاءت مراسم توقيع العقود خلال جلسة جمعت مصطفى شوبير مع عصام سراج رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي الذي تولى إنهاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتجديد عقد الحارس وفقًا للوائح والسياسة المعتمدة داخل القلعة الحمراء.

وكان عقد شوبير السابق يمتد حتى نهاية الموسم المقبل وهو ما كان يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل أن تتحرك إدارة الأهلي مبكرًا لحسم الملف والحفاظ على الحارس داخل صفوف الفريق.

لماذا تمسك الأهلي بمصطفى شوبير؟

لم يكن قرار الأهلي بتجديد عقد مصطفى شوبير مفاجئًا في ظل التطور الكبير الذي شهده مستوى الحارس خلال السنوات الأخيرة وتحوله من حارس بديل إلى منافس حقيقي على المركز الأساسي سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.

وقدم شوبير مستويات لافتة كلما حصل على فرصة المشاركة ونجح في التعامل مع الضغوط التي صاحبت وجوده في حراسة مرمى فريق بحجم الأهلي كما اكتسب خبرات كبيرة من المشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

وتشير أرقام الحارس مع الأهلي إلى حجم مشاركاته وتأثيره إذ خاض 72 مباراة في مختلف البطولات بإجمالي 6238 دقيقة ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 39 مباراة بينما استقبل 46 هدفًا.

وعلى مستوى الدوري المصري الممتاز شارك شوبير في 35 مباراة بإجمالي 3057 دقيقة وحافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة بينما استقبل 26 هدفًا وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

أما في دوري أبطال أفريقيا فشارك حارس الأهلي في 20 مباراة بإجمالي 1721 دقيقة وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة مقابل استقبال 9 أهداف مع حصوله على بطاقة صفراء واحدة.

17 بطولة مع الأهلي.. ومسيرة حافلة بالألقاب

لم يقتصر نجاح مصطفى شوبير على أرقامه الفردية إذ أصبح الحارس جزءًا من جيل حقق العديد من البطولات بقميص الأهلي.

وحصد شوبير 17 بطولة مع القلعة الحمراء في مختلف المسابقات بواقع 5 ألقاب في الدوري المصري و4 بطولات لكأس مصر و3 ألقاب في السوبر المصري إلى جانب 4 بطولات لدوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى لقب كأس القارات الثلاث.

كما حصل حارس الأهلي على 3 ميداليات برونزية خلال مشاركاته مع الفريق في كأس العالم للأندية ليواصل كتابة اسمه ضمن قائمة الحراس الذين حققوا عددًا كبيرًا من البطولات خلال فترة زمنية قصيرة.

وبحسب بيانات موقع ترانسفير ماركت يبلغ مصطفى شوبير 26 عامًا وتصل قيمته السوقية الحالية إلى مليوني يورو في انعكاس للتطور الذي شهده مستواه خلال الفترة الأخيرة.

مصطفى شوبير.. من بديل الشناوي إلى حارس مصر الأول

على المستوى الدولي شهدت مسيرة مصطفى شوبير تحولًا مهمًا خلال الفترة الماضية بعدما أصبح ضمن حسابات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في ظل المنافسة مع محمد الشناوي على حراسة مرمى الفراعنة.

ونجح شوبير في استغلال الفرص التي حصل عليها مع المنتخب قبل أن يحصل على ثقة الجهاز الفني ويصبح الحارس الأساسي للفراعنة خلال منافسات كأس العالم 2026.

وخلال مشواره مع منتخب مصر خاض شوبير 15 مباراة في مختلف البطولات بإجمالي 1095 دقيقة استقبل خلالها 10 أهداف بينما حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات وحصل على بطاقتين صفراوين.

لكن مشاركته في كأس العالم 2026 كانت نقطة التحول الأبرز في مسيرته الدولية بعدما تحول من حارس واعد إلى أحد أبرز نجوم المنتخب المصري في البطولة.

مونديال 2026.. شوبير يكتب التاريخ مع الفراعنة

فرض مصطفى شوبير نفسه بقوة خلال مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 بعدما لعب دورًا مؤثرًا في وصول الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

وقدم حارس الأهلي مستويات مميزة خلال مباريات البطولة ونجح في التصدي لركلتي جزاء حاسمتين الأولى أمام الإيراني مهدي طارمي والثانية أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبات شوبير رابع حارس مرمى في تاريخ كأس العالم ينجح في التصدي لركلتي جزاء خلال نسخة واحدة من البطولة في إنجاز تاريخي عزز من مكانته على المستوى الدولي.

ولم تتوقف أرقام شوبير عند ركلات الجزاء إذ شارك أساسيًا في 5 مباريات خلال مونديال 2026 ليتجاوز بذلك الرقم المسجل باسم والده أحمد شوبير الذي شارك في 3 مباريات مع منتخب مصر خلال كأس العالم 1990.