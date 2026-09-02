روسيا: قطع العلاقات مع المانيا غير مطروح حاليا

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يستعد علنًا لحرب مع روسيا، مؤكدا أن هذا مكرّس في سلوكه وتصريحاته .

وقال غروشكو فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك: "إنهم (الناتو) يقودون الوضع نحو مواجهة عسكرية مع روسيا" مؤكدا أن "لا يوجد أي حديث (عن قطع العلاقات الدبلوماسية في الوقت الراهن، وأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا غير مطروح حالياً.

من جانبها صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "لسبوتنك"، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سترد قريباً على قرار ألمانيا إغلاق القنصلية العامة الروسية في مدينة بون.

مضيفة :"لا تقلقوا ..، وسنرد في الوقت المناسب"

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون، في خطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات عقابية اتخذتها برلين ضد موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتشمل أيضا تقليص وجود البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا.

ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك في الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري.