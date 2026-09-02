الحرس الثوري يفقد 4 من عناصره في الضربات الأمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 4 من عناصره بالضربات الأمريكية بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الحرس الثوري في بيان له عن تدمير مقر قیادة وإقامة القائد الأمريكي لقاعدة “علي السالم” بالكويت، وإسقاط وتدمير عدد من الطائرات المسيرة، واشتعال النيران في حظيرة للمسيرات ومنصة إطلاق وتمركزها، بالإضافة إلى مقتل عدد من قوات العدو.

وذكرت وكالة “إرنا” بأن الحرس الثوري، في بيانه رقم "7" الموجه إلى الشعب الكويتي الكريم قال: إن “أبناء الشيطان”، الذين يتمركز بعضهم في قواعد “الشيطان الأكبر” ( أمریکا) في الكويت، قد ارتكبوا ليلة أمس جريمة كبرى في المنطقة؛ حيث قام الجيش الأمريكي القاتل للأطفال في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بتحويل حفل عقد قران لزوجين شابين من أهل السنة في منزل سكني بمدينة “سيريك” ( جنوب ایران) إلى مأتم، وذلك عبر قصف المنزل.

وأضاف البيان أن "هذا الهجوم الإجرامي أسفر عن إصابة نحو 70 شخصاً من الأبرياء، واستشهاد 4 منهم، بينهم طفل".

وجاء في البيان: إن مقاتلي القوة البرية في الحرس الثوري، رداً على هذه الجريمة، شنوا فجر اليوم بالتزامن مع الهجمات على قواعد الأشرار الأمريكيين في الأردن والبحرين وأربيل هجوماً مركباً بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقر ومكان إقامة القائد الأمريكي في قاعدة علي السالم، مما أدى إلى مقتل عدد من عناصر العدو. كما أضرموا النار في حظيرة الطائرات المسيرة ومنصة تمركزها المشاركة في الهجمات ضد المدنيين، ودمروا عدداً منها.

وتابع البيان: يا شعب الكويت الكريم، إنكم تعرفون جيداً مقدار محبتنا وارتباطنا بكم، وإن ما يؤلمنا ويثير قلقنا هو احتلال الجيش الأمريكي الإرهابي للأراضي الإسلامية.

كما أكد الحرس الثوري في بيانه على، أن "هذه الهجمات تأتي لمساعدتكم على تطهير أرضكم الطاهرة وديار الكرام من دنس الكفار الأمريكيين، معرباً عن الأمل في زوال الهيمنة الأمريكية والكيان الصهيوني السفاح، ونيل الشعب الكويتي استقلاله من الاحتلال والمعتدین".