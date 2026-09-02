مصرع شاب علي يد زميله بطعنات الغدر بسبب خلافات سابقة بشوارع المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط شاب أنهي حياة زميله بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة لخلافات سابقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مقتل شاب يدعي "هشام .ا" 19 سنة علي يد زميله بطعنات غادرة يدعي"ا.ا" 21 سنة لخلافات مالية بشارع العباسي الجديد بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.