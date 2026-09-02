قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الكويتية تدين الهجمات الإيرانية عليها فجرًا
القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات السيسي وشي.. توافق مصري صيني بشأن قضايا الشرق الأوسط
القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وشي.. توافق مصري صيني بشأن قضايا الشرق الأوسط
أحمد شوبير يكشف حقيقة عودة بيزيرا للزمالك: «لا بعتنا تذاكر ولا حاجة»
أسامة الأزهري في مؤتمر الإفتاء: الأسرة «مؤسسة المؤسسات» لحماية الإنسان من تحولات العصر
5 سيارات حوادث تكشف حقيقة سرقة سيارة عامل على يد سمكري بالجيزة
سفيرا واشنطن لدى إسرائيل ولبنان يبحثان مع نتنياهو تطورات المحادثات
وسط التصعيد.. باكستان تتمسك بالمسار التفاوضي بين أمريكا وإيران
وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج السياحي.. وبدء التسجيل للقرعة غدا
إيران.. اصطدام ناقلتين بألغام بحرية وإيقاف رحلتيهما في مضيق هرمز
أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2026
خرق للقانون الدولي..الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر يحذر من تصعيد خطير بالأقصى بعد اقتحام بن غفير وأداء طقوس استفزازية

بن غفير يقتحم
بن غفير يقتحم
عبد الرحمن محمد

حذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تداعيات التصعيد المتواصل الذي يستهدف المسجد الأقصى المبارك، وذلك عقب اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، باحات المسجد برفقة مجموعة من طلاب ما يُعرف بـ«معهد جبل الهيكل»، ومشاركته في أداء صلوات وطقوس داخل المنطقة الشرقية من باحات الأقصى، في ظل حماية أمنية مشددة.

وأكد المرصد أن ما جرى يمثل تطورًا جديدًا في سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المسجد الأقصى، محذرًا من خطورة استمرار هذه الممارسات وما تحمله من تداعيات على الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية.

بن غفير يتحدث عن تغيير واقع الصلاة داخل الأقصى

وأوضح مرصد الأزهر، في بيان له، أن بن غفير لم يكتفِ باقتحام المسجد الأقصى، بل تفاخر خلال وجوده داخل الباحات بما وصفه بحدوث تغيير واضح في واقع الصلاة داخل المسجد.

وأشار المرصد إلى أن تصريحات الوزير تضمنت الإشارة إلى أن التمتمة بالصلوات داخل الأقصى لم تعد تؤدي إلى اعتقال من يقومون بها، على خلاف ما كان يحدث في السابق، وهو ما اعتبره المرصد مؤشرًا على استمرار محاولات فرض واقع جديد داخل المسجد.

ويرى المرصد أن مثل هذه التصريحات والممارسات لا يمكن فصلها عن محاولات متكررة لتغيير طبيعة التعامل مع المسجد الأقصى، بما يمس الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، ويفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد خطير.

طقوس داخل الباحات وسط دعوات لمزيد من التصعيد

وفي السياق نفسه، أشاد الحاخام المتطرف أليشع ولفسون، رئيس ما يسمى «معهد جبل الهيكل»، بالممارسات التي جرى تنفيذها داخل باحات المسجد، والتي شملت السجود والرقص والإنشاد وأداء طقوس دينية.

ولم يتوقف الأمر عند الإشادة بما جرى، إذ أكد ولفسون أن الخطوات المقبلة ستتضمن أمورًا أكبر، في تصريحات تعكس استمرار الدعوات الرامية إلى توسيع نطاق الطقوس والممارسات داخل المسجد الأقصى.

واعتبر مرصد الأزهر أن هذه التطورات تأتي ضمن سياق محاولات ممنهجة لتجاوز الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، وفرض ممارسات جديدة داخله بصورة تدريجية، بما يهدد هويته الإسلامية ومكانته الدينية.

مرصد الأزهر يدعو إلى تحرك دولي لحماية الأقصى

وشدد المرصد على أن استمرار هذه الانتهاكات وما يصاحبها من تصريحات ودعوات لتوسيع نطاق الطقوس داخل المسجد الأقصى يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا، بهدف حماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وحذر من أن السماح باستمرار مثل هذه الممارسات من شأنه زيادة حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن انعكاساته على حالة الاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ضرورة التصدي للمحاولات الرامية إلى تغيير هوية المسجد الأقصى أو فرض واقع جديد داخله، باعتبار أن حماية المقدسات ومنع المساس بوضعها القائم يمثلان ضرورة للحيلولة دون اتساع دائرة التصعيد والتوتر في المنطقة.

مرصد الأزهر بن غفير اقتحام المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

امام عاشور

إمام عاشور في أحدث ظهور له من حفل خطوبة شقيق زوجته | شاهد

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد