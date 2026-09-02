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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بقرار من الوزراء.. تجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس الرقابة المالية لمدة عام

تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية
تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

وكان قد تم تجديد تعيين الصياد نائبًا لرئيس الهيئة عام 2025، وذلك بعد أن شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 سبتمبر 2023، وهو المنصب الذي سبق أن شغله خلال الفترة من 2011 إلى 2013.

سيرة ذاتية 

ويمتلك الصياد خبرة واسعة في سوق رأس المال، حيث شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019، كما تولى منصب مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح ورئيس قطاع الشركات المقيدة، وشارك خلال تلك الفترة في عضوية عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة، من بينها لجنة القيد، ولجنة شهادات الإيداع الدولية، ولجنة عمليات السوق، ولجنة الرقابة على التداول، واللجنة العليا للبورصة.

وخلال مسيرته المهنية، تولى الصياد مسئولية مراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة بالهيئة والبورصة المصرية، إلى جانب فحص ودراسة عروض الشراء والاستحواذات وعمليات إعادة الهيكلة، ودراسة طلبات قيد الشركات وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب بالبورصة المصرية، فضلًا عن قواعد الحوكمة وغيرها من القواعد المنظمة لسوق رأس المال.

كما شارك في وضع وتطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة لسوق رأس المال، وعلى الأخص قواعد القيد والإفصاح والشطب، وقواعد الحوكمة، وقواعد تقييم المشروعات، بما يعكس خبرته المتراكمة في تطوير الأطر التنظيمية للسوق ومواكبتها للتطورات والممارسات الدولية.

وشغل الصياد كذلك عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين، كما يمتلك خبرة ممتدة في التدريب وبناء القدرات، حيث عمل محاضرًا للمنفذين بشركات السمسرة في تخصصي قواعد القيد وحوكمة الشركات لنحو 10 سنوات، وقدم برامج تدريبية للأعضاء المنتدبين والمراقبين الداخليين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في موضوعات الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال، فضلًا عن تقديم العديد من الدورات التدريبية في مجالات سوق رأس المال للقيادات والتنفيذيين بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال – تخصص أسواق مالية عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، كما حصل على دبلومة في إدارة الأعمال – تخصص أسواق مالية من الأكاديمية ذاتها، إلى جانب حصوله على بكالوريوس التجارة – تخصص محاسبة من جامعة القاهرة عام 1989.

كما حصل الصياد على عدد من الشهادات المهنية، وشارك في العديد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الحوكمة، وأسواق رأس المال، ومعايير المحاسبة المصرية والدولية، داخل مصر وخارجها، بما أسهم في تعزيز خبراته الفنية والتنظيمية الممتدة في القطاع المالي غير المصرفي.

يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 تضمن أيضًا تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

الرقابة المالية رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للرقابة المالية سوق رأس المال البورصة

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