الرقابة المالية : عدد عملاء التمويل الاستهلاكي يتجاوز 3.5 مليون في 3 أشهر

زاد عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 62.8 % خلال الثلاثة أشهر الأولي من العام 2026 الفترة من يناير حتي مارس.

كشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقرير صادر عنها حول الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر حصل صدى البلد على نسخة منه، عن ارتفاع عملاء التمويل الاستهلاكي في الربع الأول من العام 2026، لنحو 3.775 مليون عميل مقابل 2.319 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق له بنمو 62.8%

إجمالي التمويلات خلال 3 أشهر

وبلغت حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي حوالي 29,565 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2026 مقارنة بـ17,465 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025 بمعدل زيادة 69.3%.

السيارات والمركبات في المقدمة

تصدر شراء السيارات والمركبات، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، بنسبة 23.8% من إجمالي قيمة التمويلات، ثم الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 23%، تليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 12.8%، في المرتبة الرابعة جاءت الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 8.2%، ثم هواتف محمولة بنسبة 5.8%، واستحوذت التمويلات الأخرى علي نحو 23.1% من إجمالي التمويلات.

حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2025

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 96.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025، مقارنة بـ61.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 57.4%.

ووصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال العام 2025، إلى 12 مليون عميل مقابل 4.1 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق له بنمو 189.3%.