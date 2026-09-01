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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا هايس تتحول إلى منزل متنقل 4x4 يتفوق على لاند كروزر في المساحة

تويوتا هايس
تويوتا هايس
عزة عاطف

حولت شركة “هيدسبيس كامبرز” الأسترالية سيارة تويوتا هايس (HiAce) التجارية إلى شاحنة تخييم ومغامرات مجهزة بنظام دفع 4×4 متطور ومواصفات تجعلها تتفوق في المساحة الداخلية والعملية على طرازات لاند كروزر من السلسلة 70 الشهيرة.

تعديلات ميكانيكية ونظام دفع 4×4 من لاند كروزر

اعتمد المشروع على طراز تويوتا هايس LWB بالمواصفات الأسترالية ذات المحرك الأمامي. 

وقامت الشركة بتعديل نظام الدفع الخلفي إلى دفع 4×4 عبر تزويده بصندوق نقل الحركة (Transfer Case) المأخوذ من تويوتا لاند كروزر الفئة 200، إضافة إلى تروس منخفضة المدى وقفل تفاضلي هوائي مزدوج (Air-locking differentials). 

كما زودت الشاحنة بإطارات ضخمة مقاس 35 بوصة لزيادة الخلوص الأرضي وتمكينها من خوض الطرق الوعرة.

خزان ديزل بسعة 275 ليتر وحمولة 1600 كجم

تحافظ السيارة على محركها القياسي سعة 2.8 ليتر تربو ديزل الذي يولد قوة 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 450 نيوتن/متر. وزودت الشاحنة بخزانات وقود إضافية تتسع لنحو 275 ليترًا من الديزل، إلى جانب خزانات مياه مثبتة تحت الهيكل. 

وتبلغ حمولة السيارة بين 1500 و1600 كجم، مع قدرة سحب تصل إلى 1700 كجم.

مقصورة تخييم متكاملة ومطبخ سحب ونظام 48 فولت

تتميز الشاحنة بمساحة خلفية واسعة تتفوق على سيارات الدفع الرباعي التقليدية، حيث تشتمل على سقف قابل للرفع (Pop-up roof) لتوفير مساحة إضافية للوقوف والنوم. 

كما تضم المقصورة مطبخًا خارجيًا قابلًا للسحب (Slide-out)، ودشًا داخليًا للاستحمام، ونظام طاقة كهربائيًا مخصصًا بجهد 48 فولت لتشغيل الأجهزة والمعدات أثناء الرحلات الطويلة.

تويوتا هايس سيارات التخييم تويوتا لاند كروزر دفع 4×4

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