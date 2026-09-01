مباحثات جدية بين مصر وسوريا .. عودة وشيكة للطيران المباشر بين البلدين قريباً

تتجه الأوضاع نحو انفراجة وشيكة في حركة الطيران الإقليمي، حيث تستعد سلطات الطيران المدني في مصر وسوريا لإعلان إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة ودمشق رسمياً خلال الفترة القادمة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التفقدية والمباحثات المكثفة التي شهدتها العاصمة السورية.

مباحثات رفيعة المستوى في دمشق

بحسب ما أفصح عنه الجانب السوري، فإن الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، استقبلت وفداً رسمياً من سلطة الطيران المدني المصري برئاسة ياسر محمد عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران، وبحضور محمد الفقي، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق.

وشهد الاجتماع مناقشة ملفات التعاون المشترك بين البلدين، ووضع الرتوش الأخيرة على خطة استئناف الرحلات الجوية المباشرة وإعادة الربط الجوي، بما ينعكس إيجابياً على حركة السفر، وتسهيل تنقل المواطنين، وتنشيط حركة التبادل التجاري والنقل الجوي.

وحضر اللقاء من الجانب السوري سامح عرابي معاون رئيس الهيئة، والدكتور عامر المصطفى مسؤول الشؤون المصرية بوزارة الخارجية السورية، إلى جانب قيادات ومسؤولي الإدارات المعنية من الطرفين.

معاينة ميدانية لمطار دمشق الدولي

وعلى هامش المباحثات، أجرى الوفد المصري جولة تفقدية ميدانية داخل أروقة ومرافق مطار دمشق الدولي، برفقة الأستاذ محمد الحسين مدير إدارة الامتثال والجودة بالهيئة، والمهندس أنيس فلوح مدير المطار.

واطلع الوفد المصري خلال الجولة على الإجراءات الأمنية والتشغيلية المطبقة داخل المطار، والوقوف على مدى جاهزية الصالات والمعدات لاستقبال حركة الطيران المباشر بين البلدين الشقيقين وفق أعلى معايير السلامة والجودة المعمول بها دولياً.