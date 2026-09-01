أطعمة تجنبي وضعها لطفلك في اللانش بوكس.. تحتوي على مواد مسرطنة

حذر الدكتور الشربيني محمد الشربيني، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، من الإفراط في وضع اللانشون العيش الفينو والجبنة الرومي والجبنة المثلثات والنوتيلا، وذلك بالتزامن مع تصنيف الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية هذه المنتجات ضمن المجموعة الأولى من المواد المسرطنة للإنسان.

مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس

وكتب الشربيني عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC، التابعة لمنظمة الصحة العالمية WHO، قد صنفت اللحوم المصنعة ضمن Group 1 Carcinogenic to Humans، وهي الفئة التي تضم المواد التي توجد أدلة كافية على قدرتها على التسبب في السرطان لدى الإنسان.

وأوضح محمد الشربيني، أنه يرتبط تناول اللحوم المصنعة بشكل خاص بزيادة خطر الإصابة بـ سرطان القولون والمستقيم، وفقًا للأدلة التي استندت إليها الوكالة.

وأوضحت الوكالة أن تناول 50 جرامًا من اللحوم المصنعة يوميًا ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنحو 18%، مع التأكيد على أن هذا الرقم يعبر عن زيادة في الخطر النسبي وليس معناه أن تناول شريحتين من اللانشون يؤدي حتمًا إلى الإصابة بالسرطان.

مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس

لماذا ترتبط اللحوم المصنعة بزيادة خطر السرطان؟

يرتبط الخطر بعدة عوامل تتعلق بعملية تصنيع وحفظ اللحوم، ومن بينها استخدام بعض المواد الحافظة مثل النترات والنتريت، والتي يمكن أن تسهم في تكوين مركبات N-nitroso داخل الجسم.

كما قد تؤدي بعض طرق معالجة اللحوم، مثل التدخين والطهي في درجات حرارة مرتفعة، إلى تكوين مركبات كيميائية يمكن أن تكون ضارة عند التعرض لها بشكل متكرر.

ولهذا لا ترتبط المخاطر بتناول قطعة واحدة من اللانشون أو السجق بشكل منفرد، وإنما يرتبط القلق الصحي بشكل أكبر بالاستهلاك المتكرر والكميات المرتفعة على المدى الطويل.

مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس

هل يعني تصنيف Group 1 أن اللانشون أخطر من كل المواد الأخرى؟

لا. فتصنيف Group 1 يعني وجود أدلة كافية على أن المادة يمكن أن تسبب السرطان للإنسان، لكنه لا يعني أن جميع المواد الموجودة في المجموعة تحمل الدرجة نفسها من الخطورة أو أن تناولها يؤدي إلى الإصابة بالسرطان بنفس النسبة.

ويعتمد الخطر الفعلي على عوامل متعددة، من بينها كمية التعرض وتكراره ومدة الاستهلاك وعوامل أخرى مرتبطة بنمط حياة الشخص.

مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس

ماذا عن اللانشون غير المطابق للمواصفات؟

وتزداد أهمية الانتباه إلى جودة المنتجات الغذائية ومصدرها، خاصة عند شراء اللحوم المصنعة.

فالمنتجات غير المعلومة المصدر أو غير الخاضعة للرقابة قد تثير مخاوف إضافية تتعلق بجودة المكونات وطرق التصنيع والتخزين، لذلك يُفضل اختيار المنتجات من مصادر موثوقة والالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفظ والتخزين.

مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس

نصيحة مهمة للأمهات بشأن اللحوم المصنعة للأطفال

ويكتسب الأمر أهمية خاصة عند الحديث عن النظام الغذائي للأطفال، إذ يُفضل أن يعتمد غذاء الطفل على مصادر متنوعة من البروتين والأطعمة الطازجة، مع عدم الاعتماد على اللحوم المصنعة كعنصر أساسي ومتكرر في الوجبات.

كما ينبغي الانتباه إلى أن اللحوم المصنعة ليست مجرد لحوم عادية، إذ تمر بعمليات تصنيع وحفظ قد تتضمن إضافة الملح والمواد الحافظة وغيرها من المكونات.