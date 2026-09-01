اللحمة المفرومة مش كفتة ولا حواوشي.. 5 أفكار مختلفة للغداء بطعم شهي

تعتبر اللحمة المفرومة من أكثر المكونات التي يمكن الاعتماد عليها في تحضير وجبات الغداء، لكن استخدامها لا يقتصر على الكفتة أو الحواوشي كما يعتقد البعض.

ويمكن تحويل كمية بسيطة منها إلى أطباق متنوعة ومشبعة، خاصة في الأيام التي تبحث فيها ربة المنزل عن وصفة جديدة بعيدًا عن الأكلات التقليدية.

إذا كان لديكِ كمية من اللحمة المفرومة في الثلاجة وتشعرين بالحيرة بشأن طريقة استخدامها، إليكِ 5 أفكار مختلفة وسهلة يمكن تحضيرها في المنزل، للشيف سارة الحافظ.

1. صينية اللحمة المفرومة بالخضار

يمكن تحضير صينية شهية من اللحمة المفرومة والخضراوات المتوفرة في المنزل.

المكونات:

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

فلفل ألوان

كوسة أو جزر حسب المتاح

2 ثمرة طماطم مبشورة

ملح وفلفل أسود

رشة بابريكا

رشة بهارات مشكلة

ملعقة زيت

طريقة التحضير:

شوحي البصل في قليل من الزيت، ثم أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها حتى يتغير لونها. أضيفي الفلفل والخضروات والتوابل والطماطم المبشورة، واتركي الخليط عدة دقائق حتى تتجانس المكونات.

ضعي الخليط في صينية، وأدخليه فرنًا ساخنًا حتى تنضج اللحمة والخضروات ويحمر الوجه قليلًا. ويمكن تقديمها مع الأرز أو الخبز والسلطة.

2. أرز باللحمة المفرومة في حلة واحدة

بدل تحضير اللحمة كطبق جانبي، يمكن دمجها مع الأرز للحصول على وجبة كاملة في حلة واحدة.

المكونات:

2 كوب أرز

250 جرام لحمة مفرومة

بصلة صغيرة

كوب خضار مشكل

ملح وفلفل

بهارات مشكلة

3 أكواب مرق أو ماء ساخن

الطريقة:

شوحي البصل ثم أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها جيدًا، وبعدها ضعي الخضار والتوابل. أضيفي الأرز المغسول وقلبي المكونات معًا، ثم اسكبي المرق الساخن واتركي الخليط حتى يغلي.

غطي الحلة وخففي النار حتى ينضج الأرز تمامًا. ويمكن تقديم الطبق مع الزبادي أو السلطة.

3. فطيرة اللحمة المفرومة السريعة

إذا كنتِ تبحثين عن أكلة مختلفة يمكن تقديمها على الغداء أو العشاء، جربي فطيرة اللحمة المفرومة.

حضري الحشوة من خلال تشويح البصل واللحمة المفرومة مع الفلفل والبهارات، ثم ضعيها داخل عجينة الفطائر أو طبقات من الجلاش.

يمكن إضافة الجبن حسب الرغبة، ثم إدخال الفطيرة إلى الفرن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. وتتميز هذه الطريقة بأنها تغير شكل وطعم اللحمة المفرومة تمامًا.

4. كرات اللحمة بالخضار والصوص

بدل الكفتة التقليدية، يمكن تشكيل اللحمة المفرومة على هيئة كرات صغيرة ثم تقديمها مع صوص الطماطم والخضروات.

اخلطي اللحمة مع البصل المبشور والتوابل والقليل من البقسماط، ثم شكليها إلى كرات صغيرة. حمريها سريعًا في الطاسة، وبعدها أضيفي صوص الطماطم والفلفل والجزر أو الكوسة.

اتركيها على نار هادئة حتى تنضج، وقدميها مع الأرز أو المكرونة أو الخبز.

5. بطاطس محشية باللحمة المفرومة والجبنة

يمكن تحويل البطاطس إلى وجبة متكاملة بحشوها باللحمة المفرومة.

اسلقي البطاطس نصف تسوية، ثم افرغي جزءًا من المنتصف واحتفظي باللب. حضري اللحمة المفرومة مع البصل والتوابل، ثم اخلطي جزءًا منها مع لب البطاطس.

احشي حبات البطاطس بالخليط، وضعي فوقها الجبن، ثم أدخليها الفرن حتى تنضج البطاطس ويذوب الجبن ويحمر الوجه.

نصيحة للحصول على طعم أفضل

للحصول على لحمة مفرومة طرية وغنية بالطعم، يفضل تشويحها على نار متوسطة مع البصل والتوابل، وعدم إضافة كمية كبيرة من الماء في بداية التسوية. كما يمكن تقسيم كمية اللحمة الموجودة لديكِ إلى أجزاء صغيرة وتجهيز أكثر من وصفة منها، ما يساعد على تنويع وجبات الأسرة دون الحاجة لشراء مكونات كثيرة.

وبهذه الأفكار، لن تضطري إلى إعداد الكفتة أو الحواوشي في كل مرة تكون فيها اللحمة المفرومة هي المكون الأساسي للغداء.