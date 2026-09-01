محمود القياتي: انخفاض درجات الحرارة.. وتحسن الأجواء ليلًا

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار.

وأوضح القياتي أن درجات الحرارة تميل إلى الاعتدال خلال ساعات الليل، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى، ما يساعد على تحسن الأجواء وتلطيفها ليلًا.

وأشار إلى أن القاهرة الكبرى تسجل درجة حرارة عظمى تصل إلى 35 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى نحو 37 درجة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضاف أن نشاط الرياح على بعض المناطق يسهم في تلطيف الأجواء، خاصة خلال ساعات المساء.