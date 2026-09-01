سقوط مأساوي ينهي حياة طالب طب داخل المدينة الجامعية بالدقي

شهدت منطقة بين السرايات بالدقي، صباح اليوم، واقعة مأساوية، بعدما لقي طالب بكلية الطب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل المدينة الجامعية.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بشأن سقوط أحد الأشخاص من علو داخل المدينة الجامعية، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى المكان، يرافقها فريق من الإسعاف.

وبإجراء المعاينة والفحص، تبين أن المتوفى طالب بكلية الطب البشري، وأنه سقط من الطابق الرابع، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسبابها.