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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شبيهة نرمين الفقي تخطف الأنظار.. لن تصدق درجة الشبه بينهما وماذا قالت عن الفنانة؟

شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي
أسماء عبد الحفيظ

تصدرت شبيهة الفنانة نرمين الفقي اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع فيديو لها عبر منصات السوشيال ميديا، بسبب التشابه الكبير بينها وبين الفنانة المصرية، خاصة في ملامح الوجه وطريقة الظهور.

وأثارت الصور حالة من التفاعل بين الجمهور، حيث أبدى عدد من المتابعين دهشتهم من التقارب في الملامح، فيما ذهب البعض إلى وصفها بأنها من أكثر الأشخاص شبهًا بنرمين الفقي.

شبيهة نرمين الفقي تتحدث عن التشابه

وتحدثت شبيهة نرمين الفقي عن أوجه التشابه بينها وبين الفنانة، موضحة أن هناك تقاربًا واضحًا في الشكل، لكنها أشارت إلى وجود اختلافات يمكن ملاحظتها بينهما.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لها وهي تتحدث عن التشابه، وسط تعليقات من الجمهور ركزت على تفاصيل الوجه والابتسامة والشعر.

الجمهور يقارن بين شبيهة نرمين الفقي والفنانة

ولم تتوقف المقارنات عند ملامح الوجه فقط، إذ حرص بعض المتابعين على مقارنة إطلالات شبيهة نرمين الفقي بإطلالات الفنانة، خاصة أن نرمين الفقي تحظى منذ سنوات باهتمام كبير بسبب أناقتها ورشاقتها وملامحها المميزة.

وكانت نرمين الفقي قد ظهرت خلال السنوات الماضية في مناسبات وصور مختلفة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها، كما شاركت متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من لحظاتها وإطلالاتها.

من هي نرمين الفقي؟

نرمين الفقي فنانة مصرية قدمت مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية والسينمائية، وارتبط اسمها بعدد من المسلسلات الناجحة، من بينها مسلسل «أبو العروسة»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن.

وتحرص الفنانة على الظهور بإطلالات أنيقة وبسيطة، وهو ما يجعل صورها تحظى بتفاعل مستمر من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

شبيهة نرمين الفقي حديث السوشيال ميديا

وتعيد صور شبيهة نرمين الفقي إلى الواجهة ظاهرة الأشخاص الذين يلفتون الأنظار بسبب التشابه مع نجوم الفن، خاصة عندما يكون التشابه واضحًا في ملامح الوجه.

وتفاعل الجمهور مع الصور المتداولة، مطالبين بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول شبيهة نرمين الفقي، وسط تعليقات تؤكد أن درجة التشابه كانت السبب الرئيسي وراء انتشار صورها على منصات التواصل الاجتماعي.

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بالصور

شبيهة نرمين الفقي تخطف الأنظار.. لن تصدق درجة الشبه بينهما وماذا قالت عن الفنانة؟

شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي

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