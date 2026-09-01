مد فترة قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين ..حتى 10 سبتمبر

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة التقدم لقبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والاخصائيين ، تنسيق ( التعليم الابتدائي - التعليم ع/ث - التعليم الفني - الخدمات) حتى يوم الخميس 10 سبتمبر 2026



ضوابط تغيير المسمى الوظيفي



- أن تكون الملفات مستوفاه وأن تكون الامضاءات حديثة ، ولا يلتفت لأي طلبات قبل صدور الإعلان او بعد الموعد المحدد لتسليم الطلبات

- لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربية شعبة تعليم ابتدائي /شعبة تعليم أساسي من المرحلة الابتدائية للمرحلة الإعدادية إلا اذا كان حاصل على مؤهل آخر أثناء الخدمة لنفس التخصص



- يتم تغيير المسمى الوظيفي من معلم فصل إلى معلم مادة بالمرحلة الابتدائية فيما عدا تخصص الفلسفة ووعلم النفس ، ويتم التغيير على المرحلة الثانوية واللغات الأجنبية غير الإنجليزية على المرحلة الإعدادية

-يتم تغيير المسمى الوظيفي للسادة المعلمين / الاخصائيين الحاصلين على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى دبلوم عام تربوي أثناء الخدمة ، والراغبين في النقل من مادة لمادة أخرى يتم النقل على المرحلة الابتدائية

-يتم تغيير المسمى الوظيفي من المرحلة الابتدائية للمرحلة الإعدادية للمعلمين دون شرط الانتداب

-الأخصائيين لا يتم تغيير المسمى الوظيفي لهم من مرحلة لمرحلة أخرى ويكون النقل بين المراحل من اختصاص التوجيه طبقا للعجز والزيادة

- لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي من معلم علم نفس لأخصائي نفسي والعكس حيث ان الوظيفة على المادر معلم علم نفس / اخصائي نفسي ، وغليه يكون النقل من اختصاص التوجيه طبقا للعجز والزيادة

- لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي من معلم حاسب آلي إلى اخصائي تكنولوجيا والعكس حيث أن الوظيفة على الكادر معلم حاسب آلي / اخصائي تكنولوجيا وعليه يكون النقل من اختصاص التوجيه طبقا للعجز والزيادة

-أن يكون المتقدم من المعلمين /الاخصائيين على رأس العمل والمنتدب من محافظة أخرى يقدم في محافظته الاصلية

