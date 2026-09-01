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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مد فترة قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين ..حتى 10 سبتمبر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة التقدم لقبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والاخصائيين ، تنسيق ( التعليم الابتدائي - التعليم ع/ث - التعليم الفني - الخدمات) حتى يوم الخميس 10 سبتمبر 2026


ضوابط تغيير المسمى الوظيفي


- أن تكون الملفات مستوفاه وأن تكون الامضاءات حديثة ، ولا يلتفت لأي طلبات قبل صدور الإعلان او بعد الموعد المحدد لتسليم الطلبات

- لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربية شعبة تعليم ابتدائي /شعبة تعليم أساسي من المرحلة الابتدائية للمرحلة الإعدادية إلا اذا كان حاصل على مؤهل آخر أثناء الخدمة لنفس التخصص


- يتم تغيير المسمى الوظيفي من معلم فصل إلى معلم مادة بالمرحلة الابتدائية فيما عدا تخصص الفلسفة ووعلم النفس ، ويتم التغيير على المرحلة الثانوية واللغات الأجنبية غير الإنجليزية على المرحلة الإعدادية

-يتم تغيير المسمى الوظيفي للسادة المعلمين / الاخصائيين الحاصلين على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى دبلوم عام تربوي أثناء الخدمة ، والراغبين في النقل من مادة لمادة أخرى يتم النقل على المرحلة الابتدائية

-يتم تغيير المسمى الوظيفي من المرحلة الابتدائية للمرحلة الإعدادية للمعلمين دون شرط الانتداب

-الأخصائيين لا يتم تغيير المسمى الوظيفي لهم من مرحلة لمرحلة أخرى ويكون النقل بين المراحل من اختصاص التوجيه طبقا للعجز والزيادة

- لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي من معلم علم نفس لأخصائي نفسي والعكس حيث ان الوظيفة على المادر معلم علم نفس / اخصائي نفسي ، وغليه يكون النقل من اختصاص التوجيه طبقا للعجز والزيادة

- لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي من معلم حاسب آلي إلى اخصائي تكنولوجيا والعكس حيث أن الوظيفة على الكادر معلم حاسب آلي / اخصائي تكنولوجيا وعليه يكون النقل من اختصاص التوجيه طبقا للعجز والزيادة

-أن يكون المتقدم من المعلمين /الاخصائيين على رأس العمل والمنتدب من محافظة أخرى يقدم في محافظته الاصلية 
 

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