النفط يرتفع دولارا واحدا.. مضيق هرمز يعيد مخاوف انقطاع الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار واحد يوم الثلاثاء مع تجدد المخاوف من انقطاع الإمدادات من منطقة إنتاج النفط الخام الرئيسية في العالم، وذلك نتيجة استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار، أو 1.2%، لتصل إلى 91.54 دولارًا للبرميل في الساعة 04:55 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.27 دولار، أو 1.5%، ليصل إلى 87.03 دولارًا.

في الجلسة السابقة، أغلق خام برنت مرتفعاً بنسبة 2.7%، ووصل في وقت ما إلى أعلى مستوى له منذ 25 أغسطس، واستقر خام غرب تكساس الوسيط مرتفعاً بنسبة 2.8%، ملامساً أعلى مستوى له منذ 21 أغسطس.

يوم الاثنين، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات ضد إيران في أعقاب أول تبادل للهجمات المباشرة بين البلدين منذ شهر يوم الأحد، مما زاد من حدة التوترات في صراع تحول مؤخراً إلى مواجهة اقتصادية.

ووفق رأي الخبراء فان"هذه العوامل تعيد احتمالية رد إيراني إلى الواجهة. وهذا بدوره يزيد من احتمالية تضرر البنية التحتية للطاقة حول الخليج، ويضيف حالة من عدم اليقين بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز.كما وينعكس هذان الخطران في ارتفاع أسعار النفط الخام.

أظهرت بيانات الشحن من شركة كيبلر أن عدد سفن البضائع التي عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين بلغ خمس سفن يومياً، وهو أقل من المتوسط ​​اليومي على مدى عشرة أيام والذي يبلغ حوالي 14 سفينة. ولم تكن أي من السفن الخمس ناقلات سوائل.

لم تنجح الجهود التي بذلها الوسطاء، بمن فيهم قطر وعُمان، للتوسط في اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يحمل حوالي خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، حتى الآن في اكتساب زخم.

أغلقت إيران الممر المائي بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على البلاد في 28 فبراير.

أكدت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) يوم الثلاثاء، في معرض تسليطها الضوء على المخاطر التي لا تزال تواجه قطاعي الشحن وإمدادات النفط، أن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بثلاثة مقذوفات أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو آثار بيئية.