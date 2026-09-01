رويترز: مؤشرات على استئناف الحوار بين واشنطن وبيونج يانج

أفادت وكالة «رويترز» بأن كوريا الشمالية والولايات المتحدة تظهران مؤشرات على إمكانية استئناف الحوار بينهما، وفقاً لما نقله مشرّع كوري جنوبي عن إحاطة قدمتها وكالة الاستخبارات في بلاده.

وأوضح المشرّع أن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية رصدت إشارات تشير إلى احتمال استئناف الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم وجود معلومات مؤكدة عن اتصالات مباشرة جرت بالفعل بين الجانبين حتى الآن.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت يسعى فيه الرئيس الأمركيي دونالد ترامب إلى إعادة إطلاق الحوار مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في ظل تحركات أميركية لخفض حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وكانت سيول قد أعلنت مؤخراً دعمها لجهود ترامب الرامية إلى استئناف المفاوضات مع بيونغ يانغ، مع تأكيدها ضرورة أن تتضمن أي محادثات تقدماً في ملف نزع السلاح النووي والحفاظ على أمن كوريا الجنوبية.

بيونغ يانغ تتمسك بتعزيز ترسانتها النووية

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان كوريا الشمالية، الاثنين، أن سياستها تجاه الولايات المتحدة لم تتغير، ورفضها المطالب الأميركية بنزع سلاحها النووي.

وأكدت بيونغ يانغ تمسكها بتعزيز قدراتها النووية، معتبرة أن ترسانتها تمثل وسيلة لحماية سيادتها، كما انتقدت التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وبذلك، تبدو فرص استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ قائمة، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين مواقف الطرفين، خصوصاً بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي والتدريبات العسكرية الأميركية في المنطقة.