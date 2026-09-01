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من بينهم أطفال.. إصابة 10 أشخاص بعقر كلب في ميت غمر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من بينهم أطفال.. إصابة 10 أشخاص بعقر كلب في ميت غمر

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب 10 أشخاص، بينهم عدد من الأطفال، في واقعة عقر كلب جماعي بقرية ميت الفرماوي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وتلقت  مديرىة أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة  بعقر. جماعى بقرية ميت الفرماوى بميت غمر. 

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتنوعت الإصابات بين جروح قطعية وخدوش في القدم واليد والعضد والصدر والظهر، بينما لم تسجل الواقعة أي حالات وفاة.
واصيب أشرف علي أشرف، 7 أعوام ، جرح قطعي بالقدم اليسرى.
عبدالرحمن السعيد محمد، 23 عاما ، جرح جزئي باليد اليمنى.
آلاء عبدالحميد محمد، 10 أعوام ، جرح قطعي بالعضد الأيمن.
كما أصيب محي أحمد محي، 10 أعوام ، جرح قطعي باليد اليسرى.
مازن إبراهيم عبدالسميع، 3 أعوام ، جرحان قطعيان باليد اليسرى.


مصطفى السيد عبدالله، 9 أعوام ، جرح قطعي باليد اليسرى.
سجدة وليد سليم، 5 أعوام ، خدش صغير باليد اليسرى.
محمد السيد عبدالله، 4 أعوام ، خدش صغير بالظهر.
رؤى حسني أحمد، 7 أعوام ، جرح قطعي بالصدر من الناحية اليسرى.
 وأصيبت خيرية عراقي عبدالله، 60 عاما ، جرح سطحي باليد اليسرى.
وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلاج المصابين.

الدقهلية محافظه ميت غمر إسعاف

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