فاتورة الكهرباء بتزيد من غير سبب.. أسباب خفية وراء ارتفاع الاستهلاك

تصدم بعض الأسر بارتفاع فاتورة الكهرباء رغم عدم شراء أجهزة كهربائية جديدة، لكن زيادة قيمة الفاتورة لا تعني بالضرورة إضافة جهاز جديد إلى المنزل، إذ يمكن أن يرتفع الاستهلاك بسبب طريقة استخدام الأجهزة الموجودة أو انخفاض كفاءتها.



ويعد التكييف من أبرز الأسباب المحتملة، خاصة خلال فصل الصيف، مع زيادة ساعات التشغيل.

ويقلل فلتر التكييف المتسخ تدفق الهواء ويجعل نظام التبريد يعمل بجهد أكبر، ما يؤدي إلى إهدار الطاقة وارتفاع تكاليفها.



1. التكييف يعمل لساعات أطول

زيادة استخدام التكييف، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن أن ترفع الاستهلاك حتى لو ظل عدد الأجهزة في المنزل كما هو.



2. فلتر التكييف متسخ

إهمال تنظيف الفلاتر قد يجعل الجهاز يعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، وبالتالي يزيد استهلاك الطاقة. وتوصي ENERGY STAR بفحص الفلتر بانتظام، خاصة خلال فترات الاستخدام الكثيف.



3. الأجهزة على وضع الاستعداد

بعض الأجهزة الإلكترونية قد تواصل استهلاك الكهرباء وهي في وضع الاستعداد، لذلك فإن ترك أجهزة متعددة متصلة بالكهرباء طوال الوقت يمكن أن يضيف إلى الاستهلاك الإجمالي.



4. زيادة ساعات استخدام الأجهزة

قد تكون الزيادة ناتجة ببساطة عن تغير العادات اليومية، مثل تشغيل التلفزيون أو الكمبيوتر لفترات أطول، أو زيادة استخدام الغسالة والمكواة والفرن الكهربائي.



5. الأجهزة القديمة

انخفاض كفاءة بعض الأجهزة مع مرور الوقت يمكن أن يؤثر في استهلاكها للطاقة، خصوصا الأجهزة التي تعمل لساعات طويلة.

6. السخان والثلاجة

زيادة استخدام السخان الكهربائي، أو وجود مشكلة في كفاءة الثلاجة، يمكن أن يرفع استهلاك الكهرباء دون شراء أي جهاز جديد.



7. مشكلة في القراءة أو العداد

إذا كانت الزيادة مفاجئة وغير متناسبة مع الاستخدام المعتاد، فمن المهم مقارنة قراءة العداد الفعلية بالقراءة المسجلة في الفاتورة، والتأكد من عدم وجود مشكلة في العداد أو التوصيلات.



كيف تقلل فاتورة الكهرباء؟

ابدأ بمراقبة الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء، ونظف فلاتر التكييف بانتظام، وأوقف تشغيل الأجهزة التي لا تحتاج إليها بدلا من تركها في وضع الاستعداد، مع متابعة قراءة العداد بشكل دوري.



المصدر: ENERGY STAR ووزارة الطاقة الأمريكية.