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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : طقس اليوم حار رطب وشبورة صباحية

طقس اليوم
طقس اليوم
أ ش أ

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يكون مائلاً للحرارة رطباً على أغلب الأنحاء ليلاً.

طقس اليوم الثلاثاء 

 

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأضافت أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الجديدة 36 24

6 اكتوبر 36 24

بنها 35 25

دمنهور 34 24

وادى النطرون 34 25

كفر الشيخ 33 24

بلطيم 32 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 26

الاسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 36 25

نخل 34 19

كاترين 29 16

الطور 36 24

طابا 35 23

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 36 27

الاسكندرية 32 23

العلمين 31 24

مطروح 30 25

السلوم 33 23

سيوة 37 21

رأس غارب 35 28

سفاجا 36 27

مرسى علم 37 27

شلاتين 38 28

حلايب 35 27

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 38 27

أبرق 39 28

جبل علبة 37 26

رأس حدربة 36 27

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 24

قنا 39 25

الأقصر 39 25

أسوان 41 26

الوادى الجديد 39 22

أبوسمبل 40 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 33

المدينة 45 32

الرياض 47 31

المنامة 42 33

أبوظبى 45 31

الدوحة 43 33

الكويت 46 34

دمشق 33 17

بيروت 31 26

عمان 30 18

القدس 29 20

غزة 31 25

بغداد 39 27

مسقط 34 30

صنعاء 29 15

الخرطوم 41 30

طرابلس 37 28

تونس 39 27

الجزائر 29 23

الرباط 28 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 27 15

إسطنبول 29 20

إسلام آباد 34 26

نيودلهى 35 27

جاكرتا 33 24

بكين 30 17

كوالالمبور 34 25

طوكيو 28 23

أثينا 33 23

روما 35 20

باريس 23 16

مدريد 33 18

برلين 26 17

لندن 22 14

مونتريال 23 15

موسكو 22 13

نيويورك 28 22

واشنطن 34 23

نواكشوط 34 27

أديس أبابا 20 13

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