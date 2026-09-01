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جهاد جريشة: بيان لجنة الحكام لم يغلق الأزمة والأفضل إذاعة تسجيلات الـVAR
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جهاد جريشة: بيان لجنة الحكام لم يغلق الأزمة والأفضل إذاعة تسجيلات الـVAR

جريشة
جريشة
يارا أمين

أكد جهاد جريشة، عضو لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، دعمه الكامل للتحكيم المصري ولجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في التعامل مع الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وقال جريشة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "كل الدعم للتحكيم المصري ولجنة الحكام والحكم محمد معروف، ومكنتش مصدق ما أثير عن معروف مع وائل جمعة".

وأضاف: "الشفافية والوضوح والصراحة أمر مهم، وكنت أتمنى أن مصر كلها تسمع تسجيل الـVAR في واقعة محمود عاشور ووفا خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وكذلك في واقعة مباراة الأهلي وزد، وكانت كل الناس ارتاحت".

وتابع: "لو أنا مسؤول، كنت جبت الصورة بين معروف ووائل جمعة، ونزلت التسجيل الصوتي لتقنية الـVAR".

وأوضح: "بيان لجنة الحكام لم يغلق الأزمة، والأفضل إذاعة حوار الـVAR لغلق باب الاجتهادات".

وأشار جريشة إلى أنه في حال ثبوت عدم ارتكاب محمد معروف أي خطأ، فيجب على لجنة الحكام استكمال عملها واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كريم حسن شحاتة.

وأشاد عضو لجنة الحكام السابق بآلية تحليل الأخطاء التحكيمية عقب كل جولة، قائلًا: "أحيي لجنة الحكام على تحليل الأخطاء عقب كل جولة، ودي خطوة ممتازة، وكنت بطالب بده من أوسكار الموسم الماضي، لكنه كان بيرفض".

واستكمل: "أنا سعيد باللي بيحصل من لجنة الحكام وتحليل الحالات التحكيمية، ولكني مش متفق مع كل القرارات التي جاءت في التحكيم".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها، قال جريشة: "البعض بيقول إني بطلع أخطاء عشان ليا أغراض إني أتواجد في اللجنة، وواحد من أعضاء اللجنة هاجمني وغلط فيا وقال إني كداب، وأنا رديت عليه على فيسبوك".

واختتم جريشة تصريحاته قائلًا: "أنا متعاقد مع قناة تلفزيونية في الموسم الحالي والقادم، وأرفض العمل مع اتحاد الكرة الحالي، لأني أرفض إن حد يملي عليا أسماء، زي ما حدث في لجنة أوسكار".

جهاد جريشة cbc الحكم محمد معروف وائل جمعة الـVAR مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

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