قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الجيش الأمريكي يستقيل وسط خلافات مع هيغسيث
ثورة علمية.. صراصير «سايبورغ» لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض وإيصال الأدوية
أذكار الفجر مكتوبة كاملة.. كلمات ثابتة عن النبي بعد الصلاة تجلب لك الخير
بعد واقعة رفض منحها شهادة التخرج بسبب ملابسها.. عميد طب بيطري بدر يقدم الشهادة للطالبة
مفيش أخلاق.. نشأت الديهي عن الإخوان: ليس شرفًا لنا أن يكون هؤلاء أعداؤنا
هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لـ3 مقذوفات مجهولة خلال عبورها مضيق هرمز
الرئيس الصيني قبل لقاء الرئيس السيسي: الإخلاص للأصدقاء يُقرب قلوبهم رغم المسافة الطويلة بينهم
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟
لم نجازف بك.. تفاصيل جلسه عموتة مع إمام عاشور بعد ودية دلفي
الرئيس الصيني في مقال بالأهرام: هذه زيارتي الثانية لمصر.. ومن يشرب مياه النيل يعود إليه
دعاء تفريج الهموم في جوف الليل.. أفضل الأدعية المأثورة لراحة القلب وكشف الكرب
سعر تويوتا ياريس 2026 في الإمارات.. سيارات الفئة الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الجيش الأمريكي يستقيل وسط خلافات مع هيغسيث

وزير الجيش الأميركي دان دريسكول
وزير الجيش الأميركي دان دريسكول
أمنية رشاد الجلوي

قدم وزير الجيش الأميركي دان دريسكول استقالته إلى الرئيس دونالد ترامب، بعد أشهر من التوتر والخلافات مع وزير الدفاع بيت هيغسيث بشأن توجهات المؤسسة العسكرية وقرارات إقالة عدد من كبار الضباط، وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».

ومن المقرر أن يغادر دريسكول وزارة الدفاع خلال الأيام المقبلة، في أحدث تغيير يطال دوائر القيادة العليا للجيش الأميركي، وسط خلافات داخل وزارة الدفاع «البنتاغون» حول إدارة المؤسسة العسكرية، إلى جانب ملفات التعيينات والترقيات.

البيت الأبيض يؤكد رحيل دريسكول

وأكد البيت الأبيض استقالة دريسكول، مشيداً بالدور الذي أداه خلال فترة توليه منصبه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن دريسكول كان «فعالاً للغاية» في تنفيذ أجندة ترامب داخل وزارة الجيش، مشيرة إلى قيادته عمليات عسكرية وصفتها بـ«التاريخية»، وتركيزه على تعزيز الجاهزية والقدرات القتالية للقوات الأميركية.

وأضافت أن دريسكول شارك أيضاً في المفاوضات المرتبطة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب ملفات أخرى، معتبرة أن الجيش الأميركي أصبح «أقوى» نتيجة عمله مع ترامب وهيغسيث.

خلافات حول قيادة الجيش وإقالة كبار الضباط

وتأتي استقالة دريسكول بعد أشهر من تقارير تحدثت عن وجود خلافات بينه وبين هيغسيث بشأن مسار الجيش الأميركي وقرارات إقالة عدد من كبار قادته.

وكان دريسكول قد نفى في أبريل الماضي التقارير التي تحدثت عن عزمه الاستقالة، مؤكداً في ذلك الوقت أنه لا يعتزم مغادرة منصبه.

شغور منصبين في قيادة الجيش

ومن شأن رحيل دريسكول أن يترك أعلى منصبين مدني وعسكري في قيادة الجيش الأميركي من دون مسؤولين مثبتين من مجلس الشيوخ.

ويتولى الجنرال كريستوفر لانيڤ حالياً منصب رئيس أركان الجيش بالإنابة، منذ إقالة هيغسيث لسلفه الجنرال راندي جورج، فيما لم يعلن البيت الأبيض حتى الآن اسم المرشح الذي سيخلف دريسكول في منصب وزير الجيش.

دريسكول في منصبه منذ فبراير 2025

وتولى دريسكول منصب وزير الجيش في فبراير 2025، ولعب خلال فترة عمله دوراً في خطط تحديث القوات البرية وتعزيز توظيف التقنيات العسكرية الحديثة، كما شارك في جهود أميركية مرتبطة بالمفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وزير الجيش الأميركي دان دريسكول الرئيس دونالد ترامب وزير الدفاع بيت هيغسيث وول ستريت جورنال البنتاغون روسيا اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

والد الطفلة جهاد شعبان عبد الرحمن

والد الطفلة «جهاد» بعد إحالة المتهم الأول للمفتي: بنتي ماتت صايمة

طارق يحيى

ذيعوا التسجيل .. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن محمد معروف ووائل جمعة

المتهم

بعد تصرّف مفاجئ من الأم | قرار عاجل بشأن المتهم بالتعدى على والدته بالإسكندرية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

يوم 10 سبتمبر 2026 رسميًا | إعلان مهم من الحكومة لجميع المواطنين

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

عمر فرج

يناير 2027 | تحرك عاجل في الزمالك بشأن أزمات القيد

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

كندا تدعم إنشاء بنك دفاع عالمي جديد وسط تردد القوى الاقتصادية الكبرى

رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق

وفاة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار بالادور عن عمر ناهز 97 عامًا

وزارة المالية الروسية

وزيرا المالية الروسي والأمريكي يبحثان التعاون المالي وضمن مجموعة "العشرين"

بالصور

رغم تراجع أسهمها.. مرسيدس تضخ مليار يورو في برنامج جديد لإعادة الشراء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

أسعار رينو ميجان موديل 2023 المستعملة في مصر

رينو ميجان
رينو ميجان
رينو ميجان

البلاستيك الأسود يسيطر على سيارات الـSUV.. موضة تصميم أم حماية عملية؟

كسوة الهيكل
كسوة الهيكل
كسوة الهيكل

اسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر

شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس

فيديو

احمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار يكشف أسرار عائلته: كل إخواتي موهوبين.. ومش هبقى نسخة من والدي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

المزيد