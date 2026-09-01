وزير الجيش الأمريكي يستقيل وسط خلافات مع هيغسيث

قدم وزير الجيش الأميركي دان دريسكول استقالته إلى الرئيس دونالد ترامب، بعد أشهر من التوتر والخلافات مع وزير الدفاع بيت هيغسيث بشأن توجهات المؤسسة العسكرية وقرارات إقالة عدد من كبار الضباط، وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».

ومن المقرر أن يغادر دريسكول وزارة الدفاع خلال الأيام المقبلة، في أحدث تغيير يطال دوائر القيادة العليا للجيش الأميركي، وسط خلافات داخل وزارة الدفاع «البنتاغون» حول إدارة المؤسسة العسكرية، إلى جانب ملفات التعيينات والترقيات.

البيت الأبيض يؤكد رحيل دريسكول

وأكد البيت الأبيض استقالة دريسكول، مشيداً بالدور الذي أداه خلال فترة توليه منصبه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن دريسكول كان «فعالاً للغاية» في تنفيذ أجندة ترامب داخل وزارة الجيش، مشيرة إلى قيادته عمليات عسكرية وصفتها بـ«التاريخية»، وتركيزه على تعزيز الجاهزية والقدرات القتالية للقوات الأميركية.

وأضافت أن دريسكول شارك أيضاً في المفاوضات المرتبطة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب ملفات أخرى، معتبرة أن الجيش الأميركي أصبح «أقوى» نتيجة عمله مع ترامب وهيغسيث.

خلافات حول قيادة الجيش وإقالة كبار الضباط

وتأتي استقالة دريسكول بعد أشهر من تقارير تحدثت عن وجود خلافات بينه وبين هيغسيث بشأن مسار الجيش الأميركي وقرارات إقالة عدد من كبار قادته.

وكان دريسكول قد نفى في أبريل الماضي التقارير التي تحدثت عن عزمه الاستقالة، مؤكداً في ذلك الوقت أنه لا يعتزم مغادرة منصبه.

شغور منصبين في قيادة الجيش

ومن شأن رحيل دريسكول أن يترك أعلى منصبين مدني وعسكري في قيادة الجيش الأميركي من دون مسؤولين مثبتين من مجلس الشيوخ.

ويتولى الجنرال كريستوفر لانيڤ حالياً منصب رئيس أركان الجيش بالإنابة، منذ إقالة هيغسيث لسلفه الجنرال راندي جورج، فيما لم يعلن البيت الأبيض حتى الآن اسم المرشح الذي سيخلف دريسكول في منصب وزير الجيش.

دريسكول في منصبه منذ فبراير 2025

وتولى دريسكول منصب وزير الجيش في فبراير 2025، ولعب خلال فترة عمله دوراً في خطط تحديث القوات البرية وتعزيز توظيف التقنيات العسكرية الحديثة، كما شارك في جهود أميركية مرتبطة بالمفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.