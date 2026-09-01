واقعة محمود وفا.. جهاد جريشة يكشف مفاجأة عن تسريب محادثة لجنة الحكام

أكد جهاد جريشة، عضو لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن سيد مراد، عضو لجنة الحكام الحالية، وراء تسريب محادثة "واتس آب" بشأن التصويت على قرار الحكم محمود وفا في واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وقال جريشة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "سيد مراد، عضو لجنة الحكام الحالي، وراء تسريب محادثة الواتس آب عن التصويت على قرار محمود وفا في واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وهو سربها لشخص من أجل الانضمام للجنة الحكام الحالية، ولكن الشخص الثاني سربها للإعلام".

وأضاف: "أنا قلت إن لقطة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ركلة جزاء، وده مثبت في محضر رسمي".

وعن مستوى التحكيم في بداية الموسم، قال جريشة: "التحكيم كان جيدًا جدًا في الأسبوع الأول، وفي الأسبوع الثاني مكنش أفضل حاجة، ودي حاجات ظهرت بدري قوي، وكانت تظهر بعد 15 أسبوع مثلًا، ونتمنى لهم التوفيق".