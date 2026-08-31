مايكروسوفت تؤكد تسبب تحديث ويندوز 11 الأخير في إعادة تعيين إعدادات مؤشر الفأرة

أكدت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية رسمياً أن التحديث الاختياري لشهر أغسطس "KB5120998" لنظام التشغيل "ويندوز 11" (Windows 11) يتسبب في إعادة تعيين تلقائية لإعدادات تخصيص مؤشر الفأرة وتعطيل التعديلات البصرية للمستخدمين، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع BleepingComputer المتخصص في أخبار الأمن السيبراني والتكنولوجيا.

تفاصيل الخلل البرمجي

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب سيرجيو جاتلان، أن المشكلة التقنية تؤدي إلى تغيير تلقائي في حجم ولون وشكل مؤشر الفأرة فور اكتمال تثبيت التحديث الصادر في 27 أغسطس 2026.

وتكمن الصعوبة الأكبر للمستخدمين المتأثرين في تعذر استعادة أو حفظ إعداداتهم السابقة لمؤشر الفأرة؛ حيث تفشل محاولات إعادة ضبط المؤشر على الأحجام والأنماط المخصصة وترتد تلقائياً إلى الوضع الافتراضي أو إلى أشكال غير متناسقة، مما أثار موجة من الشكاوى عبر المنتديات التقنية ومراكز الدعم الفني.

البيان الرسمي لمايكروسوفت

أشار المصدر إلى تصريحات مايكروسوفت في نشرتها التوضيحية المحدثة، والتي جاء فيها: "تلقت مايكروسوفت تقارير تفيد بتغيير إعدادات تخصيص مؤشر الفأرة أو ارتدادها إلى إعدادات قياسية محددة، ويحدث هذا عقب تثبيت تحديثات ويندوز الصادرة في 27 أغسطس 2026 (KB5120998) والإصدارات الأحدث".

وأضافت الشركة في بيانها: "يُوصف الخلل بأنه يتسبب في تراجع المظهر البصري وتغيرات متقطعة في حركات الرسوم المتحركة للمؤشر، وتشير بعض التقارير إلى استبدال مؤشرات الفأرة عالية الدقة (High-DPI) بمؤشرات بيضاء أكبر حجماً، مع عودة حركات المؤشر المخصصة إلى الإعدادات القياسية، وتفيد البلاغات بعدم نجاح محاولات استعادة تخصيصات المؤشر السابقة".

بدء التحقيقات التقنية

بيّن تقرير موقع BleepingComputer أن مايكروسوفت أكدت استمرار فرقها الهندسية في التحقيق لمعرفة السبب الجذري للخلل، داعية المستخدمين المتضررين إلى إرسال بلاغات تفصيلية عبر تطبيق "مركز الملاحظات" (Feedback Hub).

وكان تحديث KB5120998 قد طُرح لإصداري ويندوز 11 (25H2 و24H2) متضمناً ميزات لتحسين شريط المهام وتعديل حجم قائمة ابدأ وتطوير مربع البحث، وهو تحديث اختياري يتطلب النقر اليدوي على خيار "تنزيل وتثبيت" إلا في حال تفعيل التثبيت التلقائي للتحديثات الفورية.

سجل الأعطال السابقة

ذكر التقرير أن الأشهر الأخيرة شهدت تسجيل حوادث تقنية أخرى لمؤشر الفأرة في بيئة ويندوز؛ حيث اضطرت مايكروسوفت في أكتوبر الماضي لإصدار تصحيح أمني طارئ لمعالجة عطل أدى إلى تعطيل الفأرة ولوحة المفاتيح عبر منافذ USB داخل بيئة استرداد ويندوز (WinRE)، إلى جانب مواصلتها التحقيق في خلل آخر يؤدي لاختفاء مؤشر الفأرة عند تحريكه فوق واجهة تطبيق "أوتلوك" الكلاسيكي (Classic Outlook).