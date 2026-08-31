أحمد حسن يكشف تطورات إصابة كريم الدبيس وموقفه مع الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، تطورات الحالة الصحية لكريم الدبيس، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وأوضح أحمد حسن أن كريم الدبيس يواصل برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات الأهلي، بسبب معاناته من آلام في العضلة الخلفية، وذلك تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان الدبيس قد تعرض للإصابة خلال مشاركته أمام الشرقية إنبي في افتتاح مشوار الأهلي ببطولة الدوري المصري، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية، ليغادر الملعب ويخضع للفحوصات الطبية.

وتأتي إصابة الدبيس في وقت يسعى خلاله الجهاز الفني للأهلي إلى استعادة جميع العناصر المصابة، خاصة مع ارتباط الفريق بعدد من المباريات خلال الفترة المقبلة.