مطار القاهرة يستعد لإضافة مبنى جديد بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إنّ مطار القاهرة فيه 3 مبانٍ، المبنى القديم، مبنى 2، ومبنى 3، طاقتهما الاستيعابية 28 مليون راكب سنويا، موضحًا: "وصلنا حاليا لأكثر من الطاقة الاستيعابية، لذلك، بدأنا نسرع من وتيرة العمل على المبنى الجديد".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة النهار"، أنّ المبنى الجديد سيكون بسعة استيعابية تصل لـ40 مليون راكب، بما يعني إضافة أكثر من ضعف الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة.

وتابع وزير الطيران المدني: "نستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة لـ68 إلى 70 مليون راكب، وهناك مرحلة بعدها للوصول إلى أكثر من 100 مليون راكب في السنة، ولم نحدد طريقة التمويل، وندرس الخيارات مثل نسبة التمويل الذاتي وما تتحمله الدولة، والمكون الأجنبي، وهناك أمور فنية أخرى، بحيث يعتمد المبنى الجديد على التكنولوجيا الحديثة وأحدث التقنيات، ونضع الشكل العام لمطار القاهرة، وندرس الأمر، حتى نضع مصر في مكانتها الحقيقية وتكون مطاراتنا بنفس القوة المطارات العالمية والإقليمية"