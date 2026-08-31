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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لجنة الحكام تحسم الجدل.. محمد معروف لم يتحدث مع وائل جمعة بشأن علي محمود

تغطية خاصة
تغطية خاصة
رنا عبد الرحمن

حسمت لجنة الحكام الجدل المثار بشأن ما تردد عن وجود تواصل بين الحكم محمد معروف ووائل جمعة، المدير الرياضي السابق لمنتخب مصر، بشأن الحكم علي محمود، مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله حول إجراء حديث بين الطرفين في هذا الشأن.

وتمت مناقشة تفاصيل الواقعة خلال برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، في إطار متابعة الجدل الدائر حول أداء الحكام، وما أثير بشأن وجود تدخلات أو اتصالات تتعلق باختيارات الحكام وإدارة المباريات.

وأكدت لجنة الحكام أن محمد معروف لم يتحدث مع وائل جمعة بشأن علي محمود، نافية بذلك ما تم تداوله خلال الفترة الماضية.

وشددت على ضرورة تحري الدقة في المعلومات المتعلقة بعمل منظومة التحكيم.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل حالة من الجدل التي شهدتها الساحة الرياضية بشأن بعض القرارات والاختيارات التحكيمية، وما صاحبها من أحاديث عن وجود اتصالات أو تدخلات في عمل لجنة الحكام.

وتعمل لجنة الحكام خلال الفترة الحالية على توضيح الحقائق المرتبطة بالوقائع التي تثار حول الحكام، بما يسهم في الحفاظ على استقلالية المنظومة التحكيمية، ووضع حد للشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي قد تؤثر على الرأي العام الرياضي.

وشددت اللجنة على أن التعامل مع الملفات الخاصة بالحكام واختياراتهم يخضع للأطر المنظمة لعملها، وأن أي معلومات يتم تداولها بشأن وجود تدخلات أو اتصالات يجب التأكد من صحتها قبل نشرها أو تداولها.

تغطية خاصة صدى البلد وائل جمعة

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