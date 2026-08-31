هل تصح صلاة الشاب بتيشيرت حمالات وبرمودا؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تقول فيه: "ابني يبلغ من العمر 15 سنة، ويصلي بتيشيرت حمالات وبنطلون برمودا، فهل صلاته صحيحة؟"، موضحًا الحكم الشرعي في هذه الحالة.

هل تصح صلاة الشاب بتيشيرت حمالات وبرمودا؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وأن عورة الرجل تكون من السرة إلى الركبة، وبالتالي يجب التأكد من ستر هذه المنطقة كاملة أثناء الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يضع المصلي شيئًا على عاتقيه، مؤكدًا أنه لا مانع من الصلاة بتيشيرت حمالات من حيث الأصل، لكن الأفضل والأكمل أن تكون الملابس أكثر سترًا وتليق بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ارتداء البرمودا يتوقف حكمه على مدى ستر الركبة، فإذا كانت تغطي الركبة في جميع حركات الصلاة من ركوع وسجود فلا حرج، أما إذا كانت تنكشف أثناء الحركة، فهنا يكون الأمر محل خلاف، خاصة أن بعض الفقهاء يرون أن الركبة من العورة، مما يستلزم الاحتياط بارتداء ملابس أطول.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن كشف العورة من مبطلات الصلاة، لذلك يجب التأكد من أن الملابس ساترة بشكل كامل طوال أداء الصلاة، مع ضرورة الالتزام بالاحتشام، حتى يطمئن المصلي إلى صحة عبادته واستيفائه لشروطها.