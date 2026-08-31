لجنة الحكام تكشف الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في الجولة الثانية من الدوري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال فيديو عبر الحساب الرسمي للاتحاد، عن أبرز الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري، مع توضيح القرارات الصحيحة من وجهة نظرها.

الحالة الأولى – الأهلي وزد

رأت لجنة الحكام أن لاعب الأهلي رقم 21، علي محمود، كان يستحق الحصول على الإنذار الثاني، بعد تدخله بتهور على لاعب زد، وهو ما كان يستوجب إشهار البطاقة الحمراء.

وأكدت اللجنة أن القرار الصحيح هو الإنذار الثاني ثم الطرد، مع عدم وجود أي تدخل من تقنية الـVAR في هذه الحالة.

الحالة الثانية – بيراميدز وأبو قير للأسمدة

أوضحت اللجنة أن هناك حالة طرد مفقودة للاعب بيراميدز رقم 17، زلاكة، بسبب اللعب العنيف واستخدام «الستارز» خلال التدخل.

وترى اللجنة أن حكم المباراة وحكم تقنية الـVAR كان يجب عليهما التدخل، مع استدعاء الحكم لمراجعة الحالة، قبل إشهار البطاقة الحمراء.

وجاء قرار اللجنة بأن زلاكة كان يستحق البطاقة الحمراء بسبب اللعب العنيف.

الحالة الثالثة – الزمالك والبنك الأهلي

تطرقت اللجنة إلى مطالبة لاعبي البنك الأهلي بإشهار بطاقة صفراء ضد أحمد فتوح، لاعب الزمالك رقم 13.

وبعد إعادة تحليل اللعبة، أكدت اللجنة أن الخطأ ارتُكب بإهمال، وأن يد فتوح لم تصل إلى وجه اللاعب، بينما كان الدفع في منطقة الكتف.

وأقرت اللجنة بأن الحالة تستوجب احتساب مخالفة فقط دون إشهار بطاقة صفراء.

الحالة الرابعة – الأهلي وزد

ناقشت اللجنة مطالبة لاعبي زد باحتساب ركلة جزاء ضد أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي رقم 17، بداعي لمس الكرة ليده داخل منطقة الجزاء.

وبعد مراجعة الحالة، أكدت اللجنة أن الكرة لمست يد بن شرقي بالفعل، إلا أن اليد كانت في وضع طبيعي ومبرر.

وبالتالي، جاء قرار لجنة الحكام بأن الحالة لا تستوجب احتساب ركلة جزاء.



