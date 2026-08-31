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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات هاتشباك 2027 كهربائية في مصر

سيارات هاتشباك 2027 كهربائية
سيارات هاتشباك 2027 كهربائية
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه سبارك إي في ، وجيلي إي إكس 2 ، وآي إم 6 ، وميني كانتري مان، وبي واي دي دولفن .

بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

تصل سرعة سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2027 القصوى إلى 135 كم/ساعة، وبها قوة 74 حصانا، وبها بطارية سعة 39 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدى يصل إلى 300 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

تباع سيارة بي واي دي‬ دولفن موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 949 ألف جنيه.
 

مينى كانترى مان موديل 2027

قوة سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 تصل إلى 204 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مينى كانترى مان موديل 2027

تباع سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 ملايين جنيه .

آي إم 6 موديل 2026

عزم دوران سيارة آي إم 6 موديل 2026 يصل إلى 450 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 75 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 520 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 6.4 ثانية، وتأتي بقوة 291 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

اي ام اي ام 6 موديل 2026

تأتي سيارة آي إم 6 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة، وسعرها 2 مليون و575 ألف جنيه .

جيلي إي إكس 2 موديل 2026

تتسارع سيارة جيلي إي إكس 2 موديل 2026 من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 10.2 ثانية، وبها بطارية سعة 41 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 395 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها قوة 113 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 130 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي إي إكس 2 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة جيلي إي إكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 749 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جيلي إي إكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك إي في موديل 2026

يمكن لسيارة شيفروليه سبارك إي في موديل 2026 أن تقطع مسافة 360 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، وتأتي قوة 101 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

تأتي سيارة شيفرولية سبارك إي في موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة، ويبلغ سعرها 999 ألف جنيه.

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 مستقبل صناعة السيارات شيفروليه سبارك اى فى جيلي اي اكس 2 بى واى دى دولفن موديل 2027 مينى كانترى مان موديل 2027 اي ام اي ام 6 موديل 2026 جيلي اي اكس 2 موديل 2026

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