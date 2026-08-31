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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أول عملية توصيل قطع غيار سيارات بطائرة درون

قطع غيار فورد
قطع غيار فورد
عزة عاطف

بدأت مجموعة “جاك ديمر للسيارات” في ولاية ميشيجان الأمريكية إجراء اختبارات ميدانية لنظام توصيل قطع الغيار بواسطة الطائرات المسيرة ذاتية القيادة في نطاق ديترويت الكبرى. 

وتهدف هذه الخطوة للتغلب على الازدحام المروري واختصار زمن صيانة المركبات، مع تجهيز الطائرات بنظام مظلة هبوط (براشوت) للطوارئ لضمان السلامة في حال حدوث أي عطل.

دعم حكومي وتقنيات متطورة لتفادي الازدحام

يحظى المشروع بدعم مالي يصل إلى 740.000 دولار من صندوق تفعيل التنقل الجوي المتقدم في ولاية ميشيجان. 

وتستخدم المبادرة طائرات مسيرة مخصصة أُنتجت بواسطة شركة “بلو فلايت”، جُهزت بتقنية المروحيات المائلة لضمان ثبات صندوق البضائع أثناء الطيران. 

وتستطيع هذه الطائرات نقل حمولات تصل إلى 7.6 رطل لمسافة تمتد حتى 12 ميلًا حول مراكز الخدمة، مما يلغي الحاجة لنقل القطع عبر شاحنات التوصيل التقليدية التي تستهلك الوقت في الزحام المروري.

نجاح التجارب الأولى وخطة التوسع المستقبلي

أنجزت الطائرة المسيرة أولى رحلاتها التجريبية بنجاح عبر نقل طرد يحتوي على قطع غيار، مثل فلاتر الزيوت، من المقر الرئيسي لموزع فورد إلى مركز الخدمة السريعة للأطارات والسيارات في زمن يقل عن 2 دقيقة. 

وتخطط المجموعة لتوسيع نطاق العمليات ليشمل الموزعين الآخرين، بما في ذلك مركز لينكون في ديربورن ومركز المركبات التجارية المقرر افتتاحه العام القادم، مع إدارة رحلات التوصيل مستقبلاً عن بُعد من المقر الرئيسي للشركة المصنعة.

مظلة طوارئ وآليات أمان للحفاظ على الشحنات

لضمان أعلى معدلات الأمان أثناء التحليق فوق المناطق السكنية والتجارية، زودت الشركة الطائرات بنظام مظلة هبوط تلقائي يعمل فور تسجيل أي خلل فني في المحركات أو نظام الطيران. 

وتضمن هذه الآلية حماية الممتلكات والمارة على الأرض بالإضافة إلى الحفاظ على الشحنات المنقولة، مما يعزز الاستفادة من حلول الطيران المسير في نقل قطع غيار السيارات وتحسين كفاءة خدمات الصيانة المقدمة للعملاء.

قطع غيار فورد توصيل بالطائرات المسيرة جاك ديمر ديترويت 2026 طائرات الدرون

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