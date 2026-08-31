حزني كبير.. إلهام شاهين تنعي ابنة نجلاء فتحي

نعت الفنانة إلهام شاهين، ابنة الفنانة نجلاء فتحي بكلمات مؤثرة.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيسبوك: “حزنى كبير لوفاة الإبنه الغاليه بنت صديقتى الغاليه جدا .. النجمة الكبيرة نجلاء فتحى .. كل كلمات الرثاء لا تكفى .. الفقدان كبير جدا جدا .. ربنا يصبرك حبيبتى نجلاء ويعطيكى القوة لتحمل الفراق الصعب .. ويرحم الإبنه الغاليه ياسمين ويسكنها فسيح جناته يارب”.

وكانت قد حرصت الفنانة إلهام شاهين على مساندة الفنانة نجلاء فتحي فى جنازة ابنتها التى تقام فى مسجد عمر بن عبد العزيز وسط حضور عدد من الاصدقاء والمقربين.

تفاصيل تأجيل جنازة ابنة نجلاء فتحي

وقررت أسرة الفنانة نجلاء فتحي إقامة مراسم تشييع جثمان ابنتها ياسمين أبو النجا اليوم بعد أن كان من المقرر لها أمس.

تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم من مسجد عمر بن عبد العزيز بمنطقة هليوبوليس، بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء.