فجيعة تحتاج للصبر.. شمس البارودي تواسي نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها

نعت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، ياسمين سيف الله أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، التي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 44 عامًا إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»: «لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار».

وأضافت: «نحن في دنيا مهما تجملت وتزينت وأينعت كلنا تاركوها، كل في ميعاده. دنيانا دار ممر من دار فناء إلى دار بقاء، نحمل معنا فيها الصلاة والزكاة والصيام وحسن الظن بالله وبخلقه من البشر».

ووجهت شمس البارودي رسالة مؤثرة إلى الفنانة نجلاء فتحي، قائلة: «أسأل الله أن يربط على قلب نجلاء فتحي كما ربط على قلب أم موسى، ويفرغ عليها الصبر إفراغًا بفقدها فلذة كبدها ياسمين، واللقاء بإذن الله في جنة الرحمن الرحيم».

واختتمت نعيها قائلة: «نحمد الله، فجيعة تحتاج للصبر والجلد ونسترجع، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

من هي ياسمين أبو النجا؟

ياسمين سيف الله أبو النجا هي الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي من زوجها السابق المهندس والفنان سيف أبو النجا، الذي جمعته بها قصة حب انتهت بالزواج خلال فترة السبعينيات، واستمر زواجهما نحو خمس سنوات قبل أن يقررا الانفصال، مع استمرار الود والعلاقة الإنسانية بينهما.

وُلدت ياسمين في كنف أسرة فنية؛ فوالدتها الفنانة نجلاء فتحي، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية، بينما ينتمي والدها سيف أبو النجا إلى عائلة فنية معروفة، قبل أن يتفرغ لمجاله المهني كمهندس معماري عقب تجربته السينمائية.

ورغم نشأتها في أسرة فنية، لم تختر ياسمين السير على خطى والديها، فلم تدخل مجال التمثيل أو العمل الفني، وفضّلت الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الإعلام، وهو ما جعل ظهورها نادرًا ومحل اهتمام الجمهور في كل مرة تظهر فيها.

ورحلت ياسمين أبو النجا عن عمر ناهز 44 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة، وسط حالة من الحزن بين أسرتها ومحبي والدتها الفنانة نجلاء فتحي.