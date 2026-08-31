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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

اسعار السلع
اسعار السلع
رشا عوني

بعد توجيهات رئاسية عاجلة بشأن ضبط الأسعار في الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، تستعد وزارة التموين لتنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر، وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ الوزارة التي تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة لتصل إلى 30 سلعة . 

30 سلعة في الأسواق

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا تدريجيًا في عدد السلع المطروحة، وصولًا إلى 30 سلعة، بما يستهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتعزيز توافر السلع في الأسواق.

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أسعار السلع الأساسية المطروحة من 10 سبتمبر

حددت وزارة التموين أسعار مجموعة من السلع الأساسية التي سيتم طرحها للمواطنين عبر المنافذ المشاركة، وتشمل:

  • السكر المعبأ وزن 1 كجم: 25 جنيهًا.
  • الزيت الخليط 700 مل: 52 جنيهًا.
  • المكرونة 350 جرامًا: 9 جنيهات.
  • الأرز المعبأ وزن 1 كجم: 25 جنيهًا.
  • صلصة «دويك» 300 جرام: 14 جنيهًا.
  • الشاي الناعم 40 جرامًا: 5 جنيهات.
  • الجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا: 5 جنيهات.
  • الجبنة البيضاء 125 جرامًا: 7 جنيهات.
  • الجبنة البيضاء 250 جرامًا: 14 جنيهًا.
  • الحلاوة الطحينية «بار سادة» 40 جرامًا: 4 جنيهات.
  • الدقيق المعبأ وزن 1 كجم: 20 جنيهًا.
  • المربى بأنواعها 350 جرامًا: 20 جنيهًا.

توسع تدريجي

ومن المقرر ألا تتوقف الخطة عند هذه القائمة، إذ تستهدف الوزارة التوسع التدريجي في السلع المعروضة حتى تصل إلى 30 سلعة أساسية، بما يزيد الخيارات المتاحة أمام المواطنين.

وتشمل منافذ طرح السلع المجمعات الاستهلاكية، و«أسواق اليوم الواحد»، والأسواق الدائمة، إلى جانب المنافذ التي يجري تطويرها وضمها إلى منظومة البيع الجديدة.
 

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52 جنيهًا

تضم المرحلة الأولى من طرح السلع الأساسية 12 صنفًا بأسعار مناسبة للمواطنين، تشمل السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.

كما تتضمن القائمة صلصة "دويك" 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء "تتراباك" 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

وتشمل السلع أيضًا حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيقًا معبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.

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خطة عاجلة لضبط الأسعار

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري على كافة المحاور خاصة فيما يتعلق بالضبط المستمر للأسواق وتكثيف المتابعة الميدانية والتوسع الفعّال في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة المعروض وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.
 

185 مركزًا مستهدفًا بالطرح

وتستهدف وزارة التموين ضمان وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التوافر والأسعار والتغطية الجغرافية.

 

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