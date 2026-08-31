الوزراء: استثمارات صينية بـ 67 مليون دولار لإنشاء مجمع جيا إيجيبت للمنتجات الصحية بالسخنة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله أبرز المعلومات حول مشروع شركة "Jieya - جيا إيجيبت" الصيني للمنتجات الصحية، لإقامة مجمع صناعي متكامل للمنتجات الصحية بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار توجهات الدولة لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة.

يأتي المشروع في ضوء العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والصين، ويعكس نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين، بما يدعم تنفيذ رؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الصناعية.

وفي هذا الإطار، تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العمل بصورة متكاملة مع شركائها من المستثمرين لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، ودعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة في القطاعات الصناعية واللوجستية ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير.

واستعرض الإنفوجراف أبرز المعلومات حول المشروع، موضحًا أن إجمالي استثماراته يبلغ 67 مليون دولار، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 160 ألف م2، ومن المتوقع أن يوفر نحو 450 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8.1 مليار قطعة من المستلزمات الصحية ذات الاستخدام الواحد.

وأشار الإنفوجراف إلى أن المشروع يقام ضمن نطاق منطقة التوسعات الجديدة للمطور الصناعي "تيدا مصر"، ومن المستهدف بدء الإنتاج خلال عامين، بما يعزز القدرات الإنتاجية المحلية في مجال المنتجات والمستلزمات الصحية، ويدعم جهود توطين هذه الصناعة.