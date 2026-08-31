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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفع 60 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

الدولار
الدولار
أمل مجدى

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر وزاد حوالى 60 قرش عن السعر المعلن صباح اليوم في بداية التعاملات.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

وجاء سعر الدولار في بنكي الإسكندرية وبنك قناة السويس أعلى سعر للدولار ووصل سعر الشراء إلى 51.10جنيه.

بنك مصر 50.81 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع، وفى لبنك الأهلى المصرى 50.75 جنيه للشراء، 51.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 50.76. جنيه للشراء، 50.86 جنيه للبيع، وفى البنك المركزي المصرى 50.45 جنيه للشراء 50.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:
سعر الدولار فى البنك المركزي المصري:

50.45 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

50.75 جنيه للشراء.
 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.81 جنيه للشراء.
50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

50.90 جنيه للشراء.
51.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

 50.76 جنيه للشراء.
51.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد

 50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

 50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.00 جنيه للشراء.
 51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

51.00 جنيه للشراء.
51.10 جنيه للبيع.

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