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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل انطلاق الجولة الثالثة.. أندية تواصل البحث عن أول هدف

الدوري المصري
الدوري المصري
منتصر الرفاعي

رغم مرور جولتين على انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية إلا أن 4 أندية لا تزال تبحث عن تسجيل أول أهدافها في المسابقة بعدما فشلت في هز الشباك خلال أول مباراتين وهي: سموحة وزد وغزل المحلة والبنك الأهلي.

البنك الأهلي

استهل البنك الأهلي مشواره في الدوري بالخسارة أمام أبو قير للأسمدة بهدف دون رد قبل أن يتلقى هزيمة أخرى في الجولة الثانية أمام الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب المسابقة دون رصيد من النقاط بعدما خسر مباراتيه بينما استقبلت شباكه 4 أهداف دون أن يسجل أي هدف.

بدأ فريق زد مشواره في الدوري بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة، قبل أن يواجه الأهلي في الجولة الثانية، ويتلقى خسارة بهدفين دون رد.

وبذلك يملك زد نقطة واحدة من مباراتين دون أن يتمكن لاعبوه من تسجيل أي أهداف حتى الآن.

افتتح غزل المحلة مشواره في الدوري تحت قيادة أحمد خطاب بالخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.

وواصل الفريق المحلاوي نتائجه السلبية في الجولة الثانية بعدما خسر خارج ملعبه أمام مودرن سبورت بهدفين دون رد، ليبقى دون نقاط ودون أهداف بعد أول جولتين.

أما سموحة، فبدأ مشواره في الدوري بالخسارة أمام المصري بهدف دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًا مع بترول أسيوط في الجولة الثانية.

ويبحث الفريق السكندري عن استعادة طريق الانتصارات وافتتاح سجله التهديفي في المسابقة خلال الجولات المقبلة.

البنك الأهلي غزل المحلة سموحة 4 أندية تبحث عن أول أهدافها في الدوري المصري الدوري المصري

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