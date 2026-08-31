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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

جمعة وكريم ومعروف
جمعة وكريم ومعروف
محمد بدران

طالب الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة، بسماع تسجيلات غرفة تقنية الفيديو «VAR» كاملة، بشأن الواقعة التي أثارها خلال حلقة أمس والمتعلقة بالحكم محمد معروف، مؤكدًا أنه لا يرغب في التعليق مجددًا على الأزمة، لكنه يريد توضيح الحقيقة كاملة.

وقال كريم حسن شحاتة، خلال حديثه عبر قناة «الحياة»: «في نهاية الحلقة بس عايز أقول حاجة، بس عشان موضوع إمبارح، القصة بتاعة إمبارح في الحكم محمد معروف».

وأضاف: «الكابتن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، قال إنه هيسمع تسجيلات الفار في المباراة عشان يقرر الكلام اللي أنا قلته حصل ولا لأ، فأنا طبعًا أتمنى إن فعلًا يتم سماع الفار، بس يتسمع صح، وما يتشالش منه حاجة.. يتسمع كامل، وما يتشالش منه حاجة ولا يتقص».

وأوضح: «لأن اللي بيسمع الفار هو الحكم في نفس الوقت، أنا مش عايز أتظلم، أنا عايز حق ربنا بالظبط يا جماعة. لو في حاجة مش مظبوطة نتحاسب عادي، مفيش مشكلة، لكن عايز الأحداث اللي أنا قلتها إمبارح تتسمع كاملة».

وأشار إلى أن هناك مقاطع فيديو ظهرت وتوضح، بحسب وجهة نظره، صحة ما ذكره بشأن وجود حوار بين وائل جمعة والحكم محمد معروف، قائلًا: «فيه فيديوهات بتبين صحة كلامي، وبعد ما الكابتن وائل جمعة اتكلم مع الحكم محمد معروف، الكابتن وائل جمعة راح للكابتن حسين عموتة، وبعدها علي محمود اتغير وطلع».

وأكد كريم حسن شحاتة تمسكه بما قاله خلال الحلقة السابقة، مضيفًا: «والكلام اللي أنا قلته إمبارح أنا مبغيروش، لكن قلت النهارده إني مش عايز أتكلم تاني في القصة.. لأنها عملتلي صداع».

وتابع: «جالي مداخلات كتير في قنوات مع زملاء إعلاميين، ومرضيتش أتكلم خالص في الموضوع. أنا إمبارح كنت بتكلم عن موقف معين للحكم، وبنتقد الحكم في موقف محدد، وهو إنه مداش الإنذار التاني لعلي محمود، واللي أنا شايف إنه كان يستحق الإنذار».

كما تطرق إلى تصريحات وائل جمعة بشأن الواقعة، موضحًا: «في نفس الوقت، أنا قلت إن حصل حوار بين الكابتن وائل جمعة والحكم. الكابتن وائل جمعة إمبارح قال: "أنا ما اتكلمتش خالص، ما دارش أي حوار معايا"».

وأضاف: «وبعد ما ظهرت فيديوهات بتبين إن فيه فعلًا حوار حصل، قال إن الكلام كان عن كرة تانية لعلي محمود وإنها كانت ضربة جزاء، وإنه اعترض عليها، والحكم قال له: "مفيهاش حاجة"».

وشدد كريم حسن شحاتة على أنه ينتظر ما ستسفر عنه مراجعة تسجيلات الـVAR، قائلًا: «الكابتن عصام عبد الفتاح قال إن التسجيلات هتتسمع؟ أنا عايز كده، أنا بطالب بكده».

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إذاعة التسجيلات كاملة دون حذف، قائلًا: «أنا مستني. أنا عارف أنا قلت إيه، وعارف المعلومة جتلي إزاي، وإمتى، ومن مين. بس عشان برضه ما أتظلمش أنا وأبقى الحلقة الأضعف، لازم حق ربنا يتم في استماع الفار».

وأوضح أن التسجيلات تتضمن جميع ما يدور بين طاقم التحكيم، مضيفًا: «الفار هيوضح إن كل حاجة من أول دقيقة، وكل الكلام اللي بيتقال بين الحكم وطاقم التحكيم لحد آخر دقيقة، كله متسجل».

واختتم: «فأنا عايز في الوقت اللي حصل فيه الحوار مع الكابتن وائل جمعة، أسمع اللي حصل بالظبط، وعايز أعرف كمان إيه اللي حصل بعد كده، والتسجيل يطلع للناس كامل، من غير ما يتشال منه حاجة.. ده ضمير.. يعني هم بيتعاملوا مع الضمير، مش أي حاجة.. وأنا مستني».

كريم حسن شحاتة محمد معروف وائل جمعة الدوري المصري الممتاز

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