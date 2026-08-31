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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير: 1000% مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني يجددون مع الأهلي

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الأهلي، وعلى رأسهم مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني، يسير في الاتجاه الصحيح، مشددًا على ثقته الكبيرة في انتهاء المفاوضات بتجديد عقود اللاعبين الثلاثة.

وأوضح شوبير أن الخلاف في ملف مصطفى شوبير لا يتعلق بالأمور المالية على الإطلاق، وإنما يدور حول وضع شرط جزائي في العقد الجديد، يسمح للحارس بالرحيل حال وصول عرض احتراف مناسب.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير لم يضغط على إدارة الأهلي من أجل الرحيل، ولم يتعامل مع عرض كومو باعتباره شرطًا لاستمراره مع الفريق، موضحًا أن اللاعب أكد أنه تحت أمر النادي ويتمسك بالبقاء داخل القلعة الحمراء.

وقال شوبير إن محاولة تصوير اللاعبين بصورة سلبية بسبب مفاوضات تجديد العقود أمر غير مستحب، خاصة أن اللاعب في النهاية يمثل أحد أبناء النادي، ويرغب في تحقيق أفضل النتائج معه، وفي الوقت نفسه من الطبيعي أن يسعى لخوض تجربة احترافية إذا جاءت فرصة مناسبة.

وأضاف أن هناك شخصية بارزة داخل النادي الأهلي تدخلت للمساعدة في تقريب وجهات النظر خلال ملف مصطفى شوبير، ليس بهدف حسم مسألة الشرط الجزائي فقط، ولكن أيضًا من أجل طمأنة وكيل اللاعب وإنهاء المفاوضات بالشكل المناسب.

وأوضح أن الشخصية نفسها تقوم بدور مشابه في ملفات أخرى داخل الفريق، من بينها مفاوضات تجديد عقدي ياسر إبراهيم ومحمد هاني، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل إيجابي.

وأكد الإعلامي ثقته بنسبة كبيرة في استمرار اللاعبين الثلاثة مع الأهلي، قائلًا إن مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني سيجددون عقودهم، وأن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلًا.

وفي ختام تصريحاته، وجه شوبير رسالة إلى إدارة الأهلي طالبها خلالها بالحفاظ على لاعبيها، مؤكدًا أن المفاوضات قد تنتهي في النهاية بالنجاح، لكن تسريب تفاصيل ما يدور داخل الاجتماعات قد يترك حالة من الضيق لدى اللاعبين ويؤثر على العلاقة بين الطرفين.

وشدد على ضرورة التعامل مع هذه الملفات بحذر، خاصة أن الهدف في النهاية هو الحفاظ على استقرار الفريق واستمرار عناصره الأساسية.


 

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