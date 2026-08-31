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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: الناس حاطة التحكيم شماعة.. والأهلي حذر قبل بداية الموسم

محمد شبانة
محمد شبانة
ميرنا محمود

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك حالة من المبالغة في الحديث عن الأخطاء التحكيمية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن بعض الأندية تتعامل مع التحكيم باعتباره شماعة لتبرير النتائج.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "الناس حاطة التحكيم شماعة وفي تبرير، والأهلي الوحيد اللي كان حذر قبل بداية الموسم، بينما رحبت جميع الأندية بلجنة الحكام الجديدة".

وأضاف: "البرامج التليفزيونية أصبحت تتأثر بالسوشيال ميديا وليس العكس، وده الأمر الجديد والغريب".

وتابع: "زد لم يخسر من الأهلي بسبب القرارات التحكيمية، وكذلك البنك الأهلي لم يخسر من الزمالك بسبب التحكيم".

وأردف: "هناك ضجة بسبب تصريحات كريم حسن شحاتة عن محمد معروف، حكم مباراة الأهلي وزد، وحديثه مع وائل جمعة".

وأوضح: "بعتب على لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، إنه سكت ومكنش ينام ويشوف الـVAR اتقال فيه إيه ويعمل بيان بعدها، وفي المواقف اللي زي دي لازم على طول تقفل الباب ومتستناش للاجتماع بكرة".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "هناك تهويل رهيب في بعض القرارات الخاصة بالحكام في المباريات، ولا نعرف السبب، وهل ده من بعض الأشخاص اللي كانت عايزة تنضم للجنة؟".

شبانة اخطاء تحكيميه تصريحات شبانه الأهلي

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