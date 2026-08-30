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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات المحلية.. عقوبات مشددة وفقا للقانون

الحبس
الحبس
محمد الشعراوي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات المحلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى بيع العملات المحلية المقلدة بمقابل مادى لراغبى شرائها والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى .

بالفحص أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل العصابى ( شخصين "لهما معلومات جنائية " – سيدتين " إحداهما مقيدة الحرية حالياً على ذمة قضية " تزوير عملة" – مقيمين بنطاق محافظات "المنيا – دمياط – القليوبية" ) وضُبط بحوزتهم (عملات محلية "مقلدة" - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - هواتف محموله "بفحصها تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") .

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

الأجهزة الأمنية عقوبة تزوير العملات تزوير العملات هبوط سعر العملة

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