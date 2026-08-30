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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد

ايهاب وهبه
ايهاب وهبه
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، ستمثل دفعة قوية للعلاقات المصرية الصينية، وتؤكد ما تحظى به القاهرة من أهمية لدى بكين، خاصة في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من تنامٍ مستمر على المستويين السياسي والاقتصادي.

العلاقات المصرية الصينية 

وأوضح وهبة، في بيان له اليوم، أن الزيارة تحمل أهمية اقتصادية كبيرة، باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، وفتح المجال أمام مزيد من الشركات الصينية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل واللوجستيات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن مصر تمتلك مقومات تجعلها شريكًا اقتصاديًا جاذبًا للصين، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي، وتطور البنية التحتية، والموانئ والمناطق الاقتصادية، فضلًا عن كونها بوابة مهمة للأسواق العربية والأفريقية، وهو ما يتيح فرصًا واسعة لإقامة مشروعات مشتركة تستهدف الإنتاج والتصدير وليس السوق المحلية فقط.

ولفت وهبة إلى أن تعميق التعاون مع الصين يمكن أن يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات، وتوطين الصناعات، ودعم الشركات المصرية، وزيادة القدرات التصديرية، مؤكدًا أن الاستثمار في مشروعات ذات قيمة مضافة يمثل أحد أهم المسارات لتعظيم العائد من الشراكة المصرية الصينية.

وعلى المستوى السياسي، أكد إيهاب وهبة أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق بشأن الملفات التي تحظى باهتمام مشترك، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من أزمات وتحديات متشابكة.

وأضاف وهبة، أن قوة العلاقات المصرية الصينية تمنح القاهرة مساحة أوسع للتحرك على الساحة الدولية، وتدعم توجه الدولة نحو بناء شراكات متوازنة ومتنوعة مع القوى الدولية الكبرى، بما يحافظ على المصالح المصرية ويعزز دور القاهرة في محيطها الإقليمي والدولي.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ على أن أهمية الزيارة تتجاوز البعد البروتوكولي إلى تأسيس مرحلة جديدة من التعاون العملي، مؤكدًا أن تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات واستثمارات وشراكات طويلة الأجل سيكون أفضل انعكاس لهذه الزيارة، بما يخدم الاقتصاد المصري ويعزز المصالح المشتركة بين القاهرة وبكين.

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